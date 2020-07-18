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Kazayı üstlenmeyen arkadaşını öldürdü

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Giriş Tarihi: 18.7.2020 ABONE OL
Kazayı üstlenmeyen arkadaşını öldürdü
Adana'da ehliyeti olmayan ve alkollü araç kullanırken kaza yapan Engin Sayın (26), arkadaşı Emrah Gülçiçek'i (29) arayıp, kazayı üstlenmesi için yanına çağırdı. Gülçiçek olumsuz yanıt verince, Engin Sayın tarafından vurularak öldürüldü. Ehliyeti olmayan Engin Sayın alkollü araç kullanırken 14 Temmuz gecesi Sarıçam ilçesi Menekşe mahallesi civarında kaza yaptı. Kazanın ardından Sayın, mahalleden arkadaşı Emrah Gülçiçek'i arayıp, "Sen alkollü değilsin, ehliyetin de var kazayı sen üstlen" dedi. Gülçiçek kazayı üstlenmeyeceğini söyleyince iki arkadaş arasında telefonda tartışma yaşandı. Polisler gelmeden kaza yerinden ayrılan Engin Sayın, birkaç saat sonra Gülçiçek'in oturduğu Yüreğir ilçesindeki kıraathaneye gitti. Engin Sayın yanında getirdiği tabancayla Gülçiçek'i öldürdü.

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Çevredeki güvenlik kameralarından kaçış güzergahı belirlenen Sayın operasyonla yakalandı. Yaralama, tehdit, uyuşturucu, hakaret ve hırsızlık gibi suçlardan 7 suç kaydı bulunan Engin Sayın tutuklandı.
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Kazayı üstlenmeyen arkadaşını öldürdü
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