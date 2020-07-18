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Otoyolu'nda feci ! TIR servis minibüsüne çarptı: 9 yaralı

'de kontrolden çıkan tırın servis minibüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

İHA
Giriş Tarihi: 18.7.2020 09:16 Son Güncelleme: 18.7.2020 09:18 ABONE OL
Kocaeli TEM Otoyolu'nda feci kaza! TIR servis minibüsüne çarptı: 9 yaralı
Kaza 00.30 sıralarında Kocaeli TEM Otoyolu Körfez gişeler mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre TEM İstanbul istikametine seyir halinde olan Abdullah T. idaresindeki 34 UJ 2960 plakalı tır, Körfez gişeleri mevkisinde aynı istikamette gitmekte olan Mustafa S. idaresindeki 10 S 00575 plakalı minibüse arkadan çarptı.



Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüsteki 9 kişi yaralanırken kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansa alınan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
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Kocaeli TEM Otoyolu'nda feci kaza! TIR servis minibüsüne çarptı: 9 yaralı
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