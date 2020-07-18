Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2020 Küçükbaş ve Büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL?

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ne kadar? ve Büyükbaş , kaç TL?

İslam alemi için geri sayıma başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bayram tarihi 31 Temmuz olarak açıklandı. Dini vazifelerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar kurbanlık fiyatlarını araştırmaya koyuldu. Hem küçükbaş hem büyükbaş fiyatlarını öğrenmek isteyenler için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yurt içi kurban vekaletinin 975 lira, yurt dışı kurban vekaletinin 825 lira olarak belirlendiğini duyurmuştu. Peki ne kadar? ve ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 18.7.2020 09:24 Son Güncelleme: 18.7.2020 09:24 ABONE OL
Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2020 Küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatları ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tarihi açıklandı. Müminlerin ikinci bayramına geri sayım sürerken kurbanlık fiyatlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. Bu sene küçükbaş veya büyükbaş kurban fiyatlarını öğrenmek isteyenler güncel açıklamaları yakından takip ediyor. Türkiye'nin bazı yerlerinde ise kurban Pazar alanları kuruldu. Buna göre; ne kadar? ve ne kadar?

2020 KURBAN FİYATLARI NE KADAR?

Kurban Bayramı'na kısa süre kala kurbanlık fiyatları araştırması hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığının ve Türkiye Diyanet Vakfının, 2020 yılı vekalet yoluyla kurban hisse kesim bedeli yurt içi için 85 lira artışla 890 liradan 975 liraya, yurt dışı için 100 lira artışla 725 liradan 825 liraya çıktı.

İşte büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları…

Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2020 Küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatları ne kadar?

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan, İstanbul'da kurbanlık fiyatlarının büyükbaşta 28 liradan, küçükbaşta ise 30 liradan başladığını söyledi.

Yücesan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde 'nda 800 bin-bir milyon aralığında büyükbaş, 2,5-3 milyon küçükbaş hayvan kesildiğini kaydederek, son yıllarda Türkiye'nin hayvan sayısının yeterli olduğunu ve mevcut stokun talep edilecek kurban sayısını rahatlıkla karşılayabileceğini kaydetti.

İstanbul'a bugün itibarıyla kurbanlıkların girmeye başladığını dile getiren Yücesan, "Büyükbaş kilogram fiyatında geçen yıla göre yüzde 7-8 aralığında artış var. Fiyatlar 28 liradan başlıyor ve 30 liraya kadar çıkabiliyor. Nadiren de olsa 27 liraya da bulunabilir ancak ortalama başlangıç fiyatı 28 lira." dedi.

Yücesan, küçükbaş fiyatlarında da hafif artış yaşandığını kaydederek, "Anadolu ırkları 30 liradan, Trakya kıvırcığı ise 33 liradan başlıyor." diye konuştu.

İstanbul'a Anadolu ve Trakya'dan getirilen hayvanların satışa çıkarıldığını anlatan Yücesan, kurbanlığın en çok Tokat, Amasya, Sivas ve Yozgat gibi Orta Anadolu'dan ve Afyon'dan getirildiğini söyledi.

Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2020 Küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatları ne kadar?
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Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2020 Küçükbaş ve Büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL?
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