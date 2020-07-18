Maçka Parkı'ndaki dehşette son dakika gelişme! Emrah Danışman kırık içki şişesini Dönmezler’in boğazına peş peşe saplamıştı

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'ndaki dehşette son dakika gelişme! kırık içki şişesini Dönmezler’in boğazına peş peşe saplamıştı

Son dakika haberi: 'nda bir psikiyatri asistanına kırık cam şişesiyle saldıran hakkındaki soruşturma tamamlandı. İki kadın arkadaşı ile Maçka Parkı'nda yürürken Emrah Danışman ile laf atma yüzünden tartışan , feci şekilde yaralanmıştı. Kırık bira şisesi ile defalarca Süleyman Dönmezler'in boğazısa saplayan Emrah Danışman hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...

DHA
Giriş Tarihi: 18.7.2020 12:16 Son Güncelleme: 18.7.2020 12:21 ABONE OL
Maçka Parkı'ndaki dehşette son dakika gelişme! Emrah Danışman kırık içki şişesini Dr. Dönmezler’in boğazına peş peşe saplamıştı

'nda bir psikiyatri asistanına kırık cam şişesiyle saldırarak ağır yaralayan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, Emrah Danışman hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Maçka Parkı'ndaki dehşette son dakika gelişme! Emrah Danışman kırık içki şişesini Dr. Dönmezler’in boğazına peş peşe saplamıştı

Olay, 11 Haziran 2020'de Maçka Demokrasi Parkı İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Yerleşkesi çıkış kapısında meydana gelmişti. Bir hastanenin psikiyatri bölümünde asistanlık yapan , iki kadın meslektaşıyla parkın kapısına doğru yürürken, şüpheli ile laf atma yüzünden tartışmıştı. Tartışma sırasında şüpheli Emrah Danışman, elindeki bira şişesini kırdıktan sonra Dönmezler'in boğazını kesmişti.

Maçka Parkı'ndaki dehşette son dakika gelişme! Emrah Danışman kırık içki şişesini Dr. Dönmezler’in boğazına peş peşe saplamıştı

Şüpheli kaçarken, boğazı kesilen meslektaşlarının müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Şüpheli (32) Eyüpsultan'da polis tarafından yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Emrah Danışman, 12 Haziran'da tutuklanmıştı.

Maçka Parkı'ndaki dehşette son dakika gelişme! Emrah Danışman kırık içki şişesini Dr. Dönmezler’in boğazına peş peşe saplamıştı

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

Şüpheli hakkındaki soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, soruşturmayı tamamladı. Savcılık, şüpheli Emrah Danışman'ın elindeki bira şişesiyle 'i öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianame kabul edilirse şüpheli Danışman, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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Maçka Parkı'ndaki dehşette son dakika gelişme! Emrah Danışman kırık içki şişesini Dönmezler’in boğazına peş peşe saplamıştı
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