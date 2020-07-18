Son dakika haberi: Süleyman Akbaba cinayetine ilişkin detaylar ortaya çıktı! Katil zanlısının itirafları kan dondurdu...

İstanbul Esenyurt'ta eşiyle yaşayan ve 10 Temmuz günü evinin çevresinde kaybolan Süleyman Akbaba'dan son dakika haberi geldi. 24 yıllık eşi ve ağabeyi kendisini aramak için Müge Anlı'ya başvurmuş ve Süleyman Akbaba'nın 8 ayrı kadınla yasak ilişki yaşadığı ortaya çıkmıştı. Edinilen son dakika bilgisine göre; ilişki yaşadığı komşusunun eşi cinayeti itiraf etti.
İlişki yaşadığı komşusunun eşi cinayeti itiraf etti. İlişki yaşadığı komşu ve kocası öldürdüğünü itiraf ederken öte yandan Süleyman Akbaba ölmeden önce karısının evine gitmemiş, ilişki yaşadığı komşusunun evine gitmiş ve komşusunun eşi eve gelince onları görüp sinir krizi geçirip saldırmış. "Evde görünce saldırıp öldürdüm, parçalayıp böldüm" diye itiraf eden komşusu ertesi gün de hiçbir şey olmamış gibi denize gitmiş...
İşte Müge Anlı'daki Süleyman Akbaba cinayetine ilişkin gelişmenin detayları...
Yasak ilişki yaşadığı komşusunun eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı!
İstanbul, Esenyurt'ta eşiyle yaşayan Süleyman Akbaba geçtiğimiz Cuma (10 Temmuz) evinin çevresinde kaybolmuştu. 24 yıllık eşi ve abisi Akbaba'yı bulmak için stüdyoya gelerek Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Salı günü ise Müge Anlı herkesi endişelendiren sıcak bir gelişme duyurdu. Büyükçekmece Edirne istikametindeki Tem otoyolunda 8 ayrı poşette parçalanmış bir erkek cesedi bulunmuştu.
Öldürüp parçaladıktan sonra arkadaşlarıyla denize gitti!
Çok kısa bir sürede bulunan cesedin kayıp olan Akbaba'ya ait olduğu ortaya çıkmıştı. Bulunduğu andan itibaren cinayeti araştıran İstanbul Emniyet Ekipleri mahalledeki herkesi sorguya aldı. Dün ise yayında Akbaba'nın eşinin bahsettiği yasak ilişkisi olduğu komşusu ve komşusunun eşi gözaltına alındı. Saatlerce süren sorgu sonucunda itiraf gecikmedi. Ve komşusu cinayeti işlediğini itiraf etti. Akbaba, kaybolduğu gece 00.30'da eşiyle yaşadığı binaya giriş yapmış fakat eşinin yanına gitmeyerek yasak ilişkisi olduğu alt komşusuna gitmişti. Evde eşiyle Süleyman Akbaba'yı gören komşunun eşi Alpaslan, Akbaba'yı öldürerek parçalara ayırdığını ve kiraladığı bir araçla cesedin bulunduğu otoyola bıraktığını, ertesi gün ise kiraladığı arabayı alarak iki arkadaşıyla denize gittiğini ve kimseye bir şeyden bahsetmediğini itiraf etti.
YOL KENARINDA POŞETLER İÇİNDE CESET PARÇALARI BULUNMUŞTU
TEM Ankara İstikameti Karaağaç mevkiinde 14 Temmuz 2020 tarihinde temizlik yapan işçiler, gelen kötü kokular üzerine buldukları büyük bir poşeti açtığında parçalanmış bir erkek cesedine ait parçalarla karşılaştı. Büyük poşetin içinden konulmuş küçük poşetler halinde bulunan ceset üzerine polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede cesedin başını da hemen yakında buldu.
ÖNCE CESEDİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis öldürülen kişinin 11 Temmuz 2020 tarihinde eşi Birsen Akbaba tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Süleyman Akbaba olduğunu tespit etti. Süleyman Akbaba'nın parçalanmış cesedinin akrabaları tarafından teşhis edilmesi üzerine soruşturma derinleştirildi.
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SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLİNCE YASAK AŞK ORTAYA ÇIKTI
Bu gelişme üzerine polis Süleyman Akbaba'nın kimin öldürmüş olabileceğini araştırmaya başladı. Şüphelinin bir süredir komşusu olan bir kadınla ilişki yaşadığı tespit edildi. Bunun üzerine bu kadın ve kocası polis tarafından takibe alındı. Süleyman Akbaba'nın 2 yıldır ilişki yaşadığı iddia edilen Nugbar A.(29) 'nın eşi Alpaslan A.'nın cinayetin işlediği tahmin edilen gecenin hemen ardından bir araç kiraladığı tespit edildi. Aracın GPS kayıtlarından otomobilin ceset parçalarının bulunduğu yere geldiği ve bir süre durakladığı ortaya çıktı.
KARI KOCA GÖZALTINA ALINDILAR
Bunun üzerine savcılık talimatıyla 16 Temmuz 2020 tarihinde Nugbar A. ve Alpaslan A. gözaltına alındı. Kayıp Şahıslar Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli koca önce inkar etmesine rağmen daha sonra işlediği cinayeti itiraf etti.
"İŞİM VAR DEYİP DIŞARI ÇIKTIM GERİ DÖNDÜĞÜMDE ÜST KAT KOMŞUMU EVDE BULDUM"
Alpaslan A. inşaatlarda operatörlük yaptığını ve zaman zaman geceleri çalıştığını bazen 10 gün evde ayrı geçirdiğini belirterek "Olay günüde bir işim vardı. Dışarı çıktım. Ancak bir saat sonra geri geldiğimde kendi evimde eşimle üst katımda oturan Süleyman Akbaba'yı birlikte yakaladım." dedi.
EŞİNİ KOMŞUYA GÖNDERİP CİNAYETİ GERÇEKLEŞTİRMİŞ
Şüpheli ifadesinde Süleyman Akbaba'nın neden evde olduğunu açıklamayınca eşini alt kat komşuna gönderdiğini anlatan Alpaslan A. "Aramızda tartışma çıktı. Kendimi kaybettim. Onu bıçaklayarak öldürdüm. Cesedi banyoya taşıyarak bıçakla parçalara ayırdım. Parçaları ayrı ayrı poşetlere koydum. Sonra poşetleri de büyük bir başka poşete yerleştirdim." dedi.
KİRALADIĞI OTOMOBİLLE CESET PARÇALARINI ATMIŞ
Cinayetin ardından ertesi gün bir araç kiraladığını anlatan Alpaslan A. "Ceset parçalarını otomobilin bagajına yerleştirerek karayolu üzerinde tenha gördüğüm bir yerde indirerek araçtan attım. Daha sonra oradan ayrıldım." dedi.
CİNAYETİN ARDINDAN DENİZE EĞLENMEYE GİTMİŞ
Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri şüphelinin ertesi gün aynı otomobile iki arkadaşını da yanına alarak denize eğlenmeye gittiğini tespit etti. Şüphelinin birlikte denize gittiği arkadaşları Ö.F. A, ile İ.B.'de savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Ancak şüpheliler cinayetle ilgili bir şey bilmediklerini söyledikleri öğrenildi.
Poliste işlemleri tamamlanan Alpaslan A., eşi Nugbar A. ile Ö.F.A. ile İ.B. adliyeye sevk edildi.
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