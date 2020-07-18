Paramotor nedir? Paramotor özellikleri nelerdir, nasıl kullanılır?

PARAMOTOR NEDİR, NE DEMEKTİR?

Paraşüt ve motor kelimelerinin birleştirilmesinden meydana gelen bir kelimedir. Sırta takılan bir motor ve pervane sayesinde yamaç paraşütünde sıkça kullanılan hafif bir hava aracıdır. Uçuş esnasında yerden yüksekliği doğrudan pilota bağlı olan paramotor, yerden 5 km yüksekliğe ulaşabilir. Dünya genelinde 20 yıllık bir geçmişi olan paramotor, Türkiye'de son 10 yıllık süreçte yaygınlaşmıştır. Hobi uçuşları genellikte olmak üzere reklam ve haber amaçlı havadan fotoğraf ve video çekimler için de kullanılabilmektedir. Paramotor genellikle çok daha ağır ve kontrolü daha zor olan yamaç paraşütlerinin motorlu hali olarak bilinmektedir.

PARAMOTOR NASIL KULLANILIR, TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Sırtta taşınan bir motor, büyük pervane ve yamaç paraşütü ile uçabilen hafif hava aracı olan paramotorlarda, uçuş irtifası tamamen pilotun kontrolündedir, yerden 5 kilometre yüksekliğe kadar çıkabilir. Türkiye'de son 10 yıl içinde yaygınlaşan araç, özellikle hobi uçuşları ve çeşitli reklam faaliyetlerinde kullanılıyor. Motorsuz yamaç paraşütüne göre çok daha güvenlidir. Ayakla veya tekerlekle hareket etme özelliği olan iki modeli bulunuyor. Paramotorun motor ağırlığı 20 ila 25 kilogram civarındadır. Bazı modellerde 20 kilogramın altında veya 30 kilogramın üzerinde ağrılığı olan motorlar da bulunabiliyor. Kanat ve motor ağırlığı ile pilotun ağırlığı arasında doğrudan bağlantı vardır. Pilotun ağırlığına göre kanat genişliği değişebilir. Normal kilolardaki insanlar her tür paramotoru kullanabilir. Ayakla hareket ettirilen modelleri fiziksel olarak kullanmakta sorun yaşayanlar, "trike" ekleyerek tekerlekle hareket edebilir.