Refüjü aşan TIR'ın halk otobüsüne çarptığı kaza kamerada

Kaza, öğle saatlerinde, Gölcük Değirmendere mevkisinde meydana geldi. Karamürsel istikametine giden 06 FS 1676 plakalı TIR sürücüsü, hızla trafik ışıklarının bulunduğu kavşağa doğru yaklaşırken, önüne çıkan araca çarpmamak için direksiyonunu kırınca refüjü aşarak karşı istikametten gelen Mehmet Kılıç yönetimindeki 41 H 3797 plakalı halk otobüsüne yandan çarptı. İhbar üzerine 112 Acil ve trafik ekipleri sevk edildi. Halk otobüsünde bulunan 5 kişi, kazadan yaralanmadan kurtuldu. Kaza anı halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.