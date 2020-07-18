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sonuçları açıklandı! Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

Şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için şans oyunları sonuçları heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Bugün de, çekiliş sonuçları şans oyunu takipçileri için merak konusu oldu. İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam belli oldu. Bilet sorgulama işlemini yapmak isteyen vatandaşlar, bu başlık altından Sayısal Loto sonuç sorgulama yapabilirler. İşte Sayısal Loto çekilişi ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 18.7.2020 22:40 Son Güncelleme: 18.7.2020 22:40 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları 18 Temmuz ve bilet sorgulama ekranı

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi bugünkü ( 2020) çekilişi ile sona erdi. Bu akşam İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin sonuçları bu başlık altında yer almaktadır. Peki, kazandıran numaralar hangileri oldu? İşte, bilet sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Sayısal Loto 18 Temmuz çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21:15'te çekildi ve 22.00'ye doğru açıklandı.

İşte Sayısal Loto çekilişi ile ilgili detaylar...

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları 18 Temmuz ve bilet sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 18 TEMMUZ

'nun bugünkü çekiliş sonuçları açıklandığında haberimizde olacak. Aşağıdaki ekrandan bilet sorgulama yapabilirsiniz.

SAYISAL LOTO GEÇEN HAFTA SONUÇLARI
Binlerce vatandaşın heyecanla takip ettiği Sayısal Loto'nun 16 Şubat çekilişinde kazanan numaralar 07 - 11 - 22 - 30 - 37 - 44 olmuştu.

SAYISAL LOTO OYUNU ÖZELLİKLERİ
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları 18 Temmuz ve bilet sorgulama ekranı
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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları 18 Temmuz ve bilet sorgulama ekranı
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