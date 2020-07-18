Seyfi Dursunoğlu hayata veda etti

Huysuz Virjin karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, vefat etti. 88 yaşındaki Dursunoğlu'nun 15 gündür hastanede yattığı ve son 3 gündür yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Dursunoğlu'nun ölümü sanat dünyasını da yasa boğdu:
Deniz Seki:
Bir devir kapandı. İlk defa babamın kucağında 7 yaşındayken izlemiştim. Sahnesini bitirip peruğunu çıkardığında hüngür hüngür ağlamıştım. İlk canlı yayına onun programında çıkmıştım. Çok üzüldüm, kahroldum.
Seda Sayan:
Büyük usta hepimize bir şeyler kattın ve senden çok şey öğrendik. Allah rahmet eylesin, nurlar üzerine yağsın.
Muazzez Ersoy:
Ne kadar yazsam konuşsam onu anlatamam ki. Sanatıyla insanları mutlu eden başarılı özel insan. Seyfi beye dualarımızı gönderelim. Nur içinde uyusun, cennet mekanı olsun.
Cenk Eren:
Ah be dünyanın en tatlı huysuzu. Seni hep gülerken ve gülerek hatırlayacağız. Nur içinde uyu.