Seyfi Dursunoğlu hayata veda etti

Huysuz Virjin karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, vefat etti. 88 yaşındaki Dursunoğlu'nun 15 gündür hastanede yattığı ve son 3 gündür yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Dursunoğlu'nun ölümü sanat dünyasını da yasa boğdu:Bir devir kapandı. İlk defa babamın kucağında 7 yaşındayken izlemiştim. Sahnesini bitirip peruğunu çıkardığında hüngür hüngür ağlamıştım. İlk canlı yayına onun programında çıkmıştım. Çok üzüldüm, kahroldum.Büyük usta hepimize bir şeyler kattın ve senden çok şey öğrendik. Allah rahmet eylesin, nurlar üzerine yağsın.Ne kadar yazsam konuşsam onu anlatamam ki. Sanatıyla insanları mutlu eden başarılı özel insan. Seyfi beye dualarımızı gönderelim. Nur içinde uyusun, cennet mekanı olsun.Ah be dünyanın en tatlı huysuzu. Seni hep gülerken ve gülerek hatırlayacağız. Nur içinde uyu.