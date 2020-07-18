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- var mı? 'nda var mı?

'na sayılı günler kala sokağa çıkma yasağına ilişkin haberleri yakından takip ediliyor. İl bazında bazı kısıtlamaların olabileceği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından söylenmişti. Sonrasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ndan konuya yönelik son dakika kritik açıklamalar geldi. Bu açıklamaların ardından ise kısıtlamaya ilişkin araştırmalar hızlanmış durumda. Peki; var mı? Kurban Bayramı'nda var mı?

Giriş Tarihi: 19.7.2020 06:53 ABONE OL
SON DAKİKA - Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?

Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından gözler 'na çevrildi. Bayrama sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında bulundu. Cuma namazı çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından; Kurban Bayramı'nda olacak mı? var mı?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI! BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLACAK MI?

Cuma namazını kıldığı Hz.Ali Camisi çıkışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sokağa çıkma yasağına ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu ve "Şu an için gündemimizde böyle bir durum (kısıtlama) yok." ifadelerini kullandı.

İşte son gelişmeler...

SON DAKİKA - Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?

KURBAN BAYRAMI'NDA KISITLAMA OLACAK MI?

'nda kısıtlama olup olmamasına ilişkin soruya yanıt veren Başkan Erdoğan, "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor. Ama değerlendirmesini tabi Bilim Kurulu yapacağız. Biz de Bilim Kurulu ile bunu paylaşabiliriz. Kurban Bayramı'nın özellikleri, hususiyetleri çok çok farklı. O gün kurbanlar kesilecek, herkes özellikle de birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Şu anda gündemimizde böyle bir durum yok." dedi.

BİLİM KURULU ÜYESİNDEN YENİ AÇIKLAMA!

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Turan, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının şu anda Bilim Kurulu'nun gündeminde olmadığını söyledi. Doç. Dr. Turan, "Ancak Ramazan Bayramı'nda gerçekleşen sokağa çıkma kısıtlamasından sonra biliyorsunuz ki vaka sayılarında da azalma oldu. Bu nedenle halkımız Kurban Bayramı'nda önlemlere uyacak" dedi.

SON DAKİKA - Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?
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SON DAKİKA - Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?
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