SON DAKİKA - Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?

KURBAN BAYRAMI'NDA KISITLAMA OLACAK MI?

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olup olmamasına ilişkin soruya yanıt veren Başkan Erdoğan, "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor. Ama değerlendirmesini tabi Bilim Kurulu yapacağız. Biz de Bilim Kurulu ile bunu paylaşabiliriz. Kurban Bayramı'nın özellikleri, hususiyetleri çok çok farklı. O gün kurbanlar kesilecek, herkes özellikle de birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Şu anda gündemimizde böyle bir durum yok." dedi.

BİLİM KURULU ÜYESİNDEN YENİ AÇIKLAMA!

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Turan, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının şu anda Bilim Kurulu'nun gündeminde olmadığını söyledi. Doç. Dr. Turan, "Ancak Ramazan Bayramı'nda gerçekleşen sokağa çıkma kısıtlamasından sonra biliyorsunuz ki vaka sayılarında da azalma oldu. Bu nedenle halkımız Kurban Bayramı'nda önlemlere uyacak" dedi.