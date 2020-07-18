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haberi: bu olay ile çalkalanıyor! Bir köpek tarafından bulunan kafatası Mehmet Ali Koran'a mı ait?

haberleri... Geçtiğimiz günlerde, Muğla’nın ilçesinde bir tersanenin bahçesine köpek tarafından getirilen insan kafatası, polis ekiplerini alarma geçirmişti. Bulunan kafatasının, 24 Aralık 2019'dan bu yana kayıp olan ve Müge Anlı'da da gündeme getirilen tersane işçisi Mehmet Ali Koran'a ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Konu ile ilgili konuşan Mehmet Ali Koran'ın kardeşi Nihat Koran, "Bulunan kafatası için İzmir'den geldik. Kardeşim 2019 Aralık ayında bu bölgede adeta sırra kadem bastı. Bulunan kafatasının kardeşime ait olduğunu düşünüyoruz. Şu anda sonucu beklemekten başka bir şey elimizden gelmiyor" dedi.

Giriş Tarihi: 18.7.2020 10:40 Son Güncelleme: 18.7.2020 10:41 ABONE OL
Son dakika haberi: Bodrum bu olay ile çalkalanıyor! Bir köpek tarafından bulunan kafatası Mehmet Ali Koran'a mı ait?

haberleri...'un İçmeler Mahallesi'ndeki tersanede çalışan işçilerin beslediği 'Çiko' isimli köpek, dün saat 01.38 sıralarında bir kafatası getirdi. Bir insana ait olduğu belirlenen kafatasını gören işçiler büyük şaşkınlık yaşadı. Tersanenin işletmecisi Ali Efe (49), sabah işe geldiğinde durumu öğrenip, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, kafatasına incelenmek üzere el koyup, Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Kafatasının aynı bölgede geçen 24 Aralık'tan bu yana kayıp olan bir tersanede boya ustası olarak çalışan Mehmet Ali Koran'a (36) ait olabileceği şüphesi üzerine polis, ormanlık alanda drone ile tarama çalışması yaptı.

Muğla Bodrum'da köpeğin ağzındaki insan kafatası polisi alarma geçirdi | Video

Edinilen son dakika bilgisine göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın 'Sima' isimli özel eğitimli kadavra köpeği ile de ayrıca ormanlık alan arandı. Polis, tersane işletmecisi Efe ile 4 işçinin ifadelerine de başvurdu. Ancak şu ana kadar herhangi bir sonuç alınamadı.

Son dakika haberi: Bodrum bu olay ile çalkalanıyor! Bir köpek tarafından bulunan kafatası Mehmet Ali Koran'a mı ait?

'İÇİMİZ ACIYOR'

İzmir'de toptan sebze- meyve işi ile uğraşan evli 2 cocuk babası Nihat Koran, olayı duyar duymaz 'a geldi. Kardeşi Mehmet Ali Koran'ı o tarihlerde her yerde aradıklarını ancak bulamadıklarını belirten Koran, şunları söyledi:

Son dakika haberi: Bodrum bu olay ile çalkalanıyor! Bir köpek tarafından bulunan kafatası Mehmet Ali Koran'a mı ait?

"Burada emniyet güçleri daha önce kadavra ve iz takip köpekleri ile arama yaptı, bir sonuç çıkmadı. Hiçbir şekilde bir bulgu ve sonuca ulaşılamadı. Kardeşim enteresan bir şekilde sırra kadem bastı. Dün bulunan kafatası için İzmir'den geldik.

Son dakika haberi: Bodrum bu olay ile çalkalanıyor! Bir köpek tarafından bulunan kafatası Mehmet Ali Koran'a mı ait?

DNA sonucunu bekliyoruz, ne olduğunu bilmiyoruz. Kardeşimiz mi değil mi onu da bilmiyoruz. İçimiz acıyor. Şimdi nterasan bir şekilde bir kafatası çıktı. Kardeşimize ait olduğunu düşünüyoruz."

Son dakika haberi: Bodrum bu olay ile çalkalanıyor! Bir köpek tarafından bulunan kafatası Mehmet Ali Koran'a mı ait?
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Son dakika haberi: Bodrum bu olay ile çalkalanıyor! Bir köpek tarafından bulunan kafatası Mehmet Ali Koran'a mı ait?
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