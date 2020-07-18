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Son Dakika Haberi: 'da ! ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

'dan gelen son dakika haberine göre dün 'ta gerçekleşen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından, 'da da bir meydana geldi. AFAD son depremler sayfasında paylaşılan verilere göre deprem yerin 8 kilometre derinliğinde ve 3.7 büyüklüğünde meydana geldi. Merkez üssü Pütürge olarak açıklanan depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, sarsıntının ardından herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi.

Giriş Tarihi: 18.7.2020 23:04 Son Güncelleme: 18.7.2020 23:12 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Malatya'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan peş peşe açıklamalara göre, Malatya'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Pütürge olarak açıklanan depremin ardından bölgede yaşayan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Deprem yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, deprem nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi. Maltaya'daki depreme ilişkin verileri paylaşan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

MALATYA'DA DEPREM! AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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Son Dakika Haberi: Malatya'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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