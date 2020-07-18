Son Dakika Haberi: Malatya'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan peş peşe açıklamalara göre, Malatya'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Pütürge olarak açıklanan depremin ardından bölgede yaşayan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Deprem yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, deprem nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi. Maltaya'daki depreme ilişkin verileri paylaşan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

MALATYA'DA DEPREM! AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ