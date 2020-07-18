Son dakika haberler: Elazığ depremini önceden bilen yer bilimciden Marmara depremi için ürküten açıklama geldi! "Geliyorum" diyor...

Son dakika haberler… Prof. Dr. Naci Görür'den olası Marmara Depremi ile ilgili çok çarpıcı açıklamalar geldi. Elazığ'da yaşanan ve ardından büyük kayıplar verilen depremi önceden tahmin eden yer bilimci korkutan İstanbul açıklamasında bulunurken "depremin eli kulağında" ifadelerini kullandı. Korktuğunu ifade eden Prof. Dr. Naci Görür "Marmara Depremi "Geliyorum" diye bağırıyor." Sözleri ile de ürküttü. İşte olası Marmara Depremi ile ilgili gelen son dakika uzman yorumu!

OLASI MARMARA DEPREMİ İÇİN PROF. DR. NACİ GÖRÜR'DEN ÜRKÜTEN AÇIKLAMA!

Elazığ'da 24 Ocak 2020 tarihinde yaşanarak maddi manevi kayıplara sebebiyet veren depremi önceden bilerek bir programda uyarılarda bulanan Prof. Dr. Naci Görür bu kez de Marmara Depremi için uyardı! Depremin yaşanmasına çok kısa bir süre olduğunu vurgulayan yer bilimci "Hepimiz insanız, çok korkuyorum" ifadelerini kullandı"