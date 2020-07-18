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haberler: depremini önceden bilen yer bilimciden Marmara depremi için ürküten açıklama geldi! "Geliyorum" diyor...

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür Marmara Depremi ile ilgili açıklamalarında bulundu. Ülkemizde ve dünya üzerinde küçük çaplı da olsa peş peşe depremler yaşanmaya devam ederken olası Marmara Depremi ile ilgili uzmanlar her fırsatta uyarılarına bir yenisini daha ekliyor. Son olarak Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken açıklamalar gelirken "depremin eli kulağında" sözleri ile gündem oldu. İşte Olası Marmara depremi ile ilgili gelen son dakika açıklamasının detayları…

Giriş Tarihi: 18.7.2020 11:32 Son Güncelleme: 18.7.2020 11:55 ABONE OL
Son dakika haberler: Elazığ depremini önceden bilen yer bilimciden Marmara depremi için ürküten açıklama geldi! Geliyorum diyor...

haberler… Prof. Dr. Naci Görür'den olası Marmara Depremi ile ilgili çok çarpıcı açıklamalar geldi. 'da yaşanan ve ardından büyük kayıplar verilen depremi önceden tahmin eden yer bilimci korkutan İstanbul açıklamasında bulunurken "depremin eli kulağında" ifadelerini kullandı. Korktuğunu ifade eden Prof. Dr. Naci Görür "Marmara Depremi "Geliyorum" diye bağırıyor." Sözleri ile de ürküttü. İşte olası Marmara Depremi ile ilgili gelen son dakika uzman yorumu!

OLASI MARMARA DEPREMİ İÇİN PROF. DR. NACİ GÖRÜR'DEN ÜRKÜTEN AÇIKLAMA!

Elazığ'da 24 Ocak 2020 tarihinde yaşanarak maddi manevi kayıplara sebebiyet veren depremi önceden bilerek bir programda uyarılarda bulanan Prof. Dr. Naci Görür bu kez de Marmara Depremi için uyardı! Depremin yaşanmasına çok kısa bir süre olduğunu vurgulayan yer bilimci "Hepimiz insanız, çok korkuyorum" ifadelerini kullandı"

Son dakika haberler: Elazığ depremini önceden bilen yer bilimciden Marmara depremi için ürküten açıklama geldi! Geliyorum diyor...

Prof. Dr. Naci Görür, olası Marmara depremiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Marmara depreminin eli kulağında olduğunu söyleyen ve "Hepimiz insanız, çok korkuyorum" ifadelerini kullanan Görür'ün yaptığı açıklamalar ise şöyle:

Son dakika haberler: Elazığ depremini önceden bilen yer bilimciden Marmara depremi için ürküten açıklama geldi! Geliyorum diyor...

"HERKES GİBİ BEN DE KORKUYORUM"

"99 depremlerini yaşarken Etiler'de İTÜ lojmanındaydım. olduğunda uyandık. Çocuklarım küçük daha. Tabi korktular, bağırdılar. İlk yaptığım onları alıp evde hayat boşluğu olarak belirlediğim masanın kenarına götürmek oldu, çömeldik. İçinde bulunduğun binaya güvenmiyorsan ve bir de sevdiklerin varsa korkmamak mümkün değil, nihayetinde insansın. Herkes gibi ben de korkuyorum.

Son dakika haberler: Elazığ depremini önceden bilen yer bilimciden Marmara depremi için ürküten açıklama geldi! Geliyorum diyor...

"MARMARA DEPREMİ 'GELİYORUM' DİYE BAĞIRIYOR"

California'da yer bilimci arkadaşlarımız vardı. Bir arkadaşımızın hanımı sohbet esnasında " olduğu zaman korkmuyoruz. Biliyorum ki evden sağ çıkacağım, çocuklarım okuldan sağ gelecek" dedi. Bu güven duygusu çok önemli. Düşünün 7 büyüklüğünde depremler oluyor orada bir kişi tesadüfen yaşamını yitiriyor veya yitirmiyor. Biz 100 binleri konuşuyoruz. Hazırlıklı olmamışız. İnsanlarımızı eğitmemişiz. İşte bunlar insanı ürkütüyor. Marmara Depremi "Geliyorum" diye bağırıyor.

Son dakika haberler: Elazığ depremini önceden bilen yer bilimciden Marmara depremi için ürküten açıklama geldi! Geliyorum diyor...

"BAĞDAT CADDESİ'Nİ EN GÜVENSİZ YERE DÖNÜŞTÜRDÜK"

dünyanın doğasıdır, düzendir. Eğer depremler olmasaydı dünya yaşanmayan bir gezegen olurdu ay gibi. Dünyaya bilimle bakan toplumlar, depremi kavrar kavramaz önlem almışlar. Bugün Japonya, Hollanda gibi ülkelerden bahsediyorum. Önlem almak zor değil ama biz toplum olarak afete dönüştüyoruz her şeyi. Bağdat Caddesi'ni deprem adı altında en güvensiz yere dönüştürdük. 2-3 katlı bahçeli evler gitti, dar düdük binalar geldi. Cadde tünele döndü. Şimdi git gezemiyorsun, iki arabayla bir sokağından geçemiyorsun.

Kaynak: Haber Global

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Son dakika haberler: Elazığ depremini önceden bilen yer bilimciden Marmara depremi için ürküten açıklama geldi! "Geliyorum" diyor...
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