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haberleri: Karantinada öğrenci yurdunda kaldı! Sonrasında öğrencilere öyle bir not bıraktı ki...

haberleri... Corona virüsü nedeniyle yurt dışından getirilip, ’daki öğrenci yurdunda 14 gün süreyle karantinada kalan bir kişinin, odanın sahibi öğrencilere, “Odanızda 14 gün boyunca misafiriniz oldum. Eksik olmayın, dördünüz aranızda paylaşın. Lütfen kabul edin. Hakkınızı helal edin” yazılı not ile bıraktığı ortaya çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 18.7.2020 11:54 Son Güncelleme: 18.7.2020 11:56 ABONE OL
Son dakika haberleri: Karantinada öğrenci yurdunda kaldı! Sonrasında öğrencilere öyle bir not bıraktı ki...

Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışından tahliye edilerek getirilen vatandaşlar, karantina süreçlerini çeşitli illerdeki yurtlarda tamamladı.

Kütahya'daki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Yesevi Öğrenci Yurdu'nda kalan vatandaşlardan birinin, 14 gün boyunca odalarında kaldığı öğrencilere teslim edilmesi için Kur'an-ı Kerim'in arasına 400 Euro bıraktığı ortaya çıktı.

"ARANIZDA PAYLAŞIN, HAKKINIZI HELAL EDİN"

Temizlik görevlisi Gülcan Kaymak tarafından bulunan paranın yanındaki notta, "Odanızda 14 gün boyunca misafiriniz oldum. Eksik olmayın, dördünüz aranızda paylaşın. Lütfen kabul edin. Hakkınızı helal edin" yazdığı görüldü.

Paranın, odada kalan 4 öğrenciye paylaştırılacağı öğrenildi.

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Son dakika haberleri: Karantinada öğrenci yurdunda kaldı! Sonrasında öğrencilere öyle bir not bıraktı ki...
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