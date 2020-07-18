Vahşi cinayetten yasak aşk çıktı

İstanbul Esenyurt'ta yaşayan garson Süleyman Akbaba (48), 10 Temmuz gecesi ortadan kayboldu. Ailesi, polise kayıp başvurusu yaptı. Eşi Birsen Akbaba, kocasının bulunabilmesi için atv'deki "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına çıktı. 4 gün sonra TEM otoyolu Büyükçekmece mevkiinde 8 parçaya ayrılmış bir ceset bulundu. Ceset, Süleyman Akbaba'ya ait çıktı. Gayrettepe Cinayet Büro ve Kayıp Şahıslar Büro amirliklerinde görevli dedektifleri titiz bir çalışma başlattı. Birsen Akbaba'nın, "Kocam evli kadınlarla yasak ilişki yaşıyor" deyince polis bu iddiaya yoğunlaştı. Süleyman Akbaba'nın cep telefonu kayıtları tarandı. Buradan da son görüştüğü kişi olan yasak ilişki yaşadığı kadın Nubar Arslan'a (29) ulaşıldı. Ardından cinayetin adım adım kronolojisi itiraflarla ortaya çıktı.İddiaya göre Nubar Arslan, iş makinesi operatörü olan kocası Alparslan Arslan (34) ile olay günü tartışma yaşadı. Kocası evden çıkınca Süleyman Akbaba'yı evine çağırdı. İkili birlikteyken eve Alparslan Arslan geldi. Yasak aşka tanık olan koca, bıçakla Süleyman Akbaba'yı öldürdü, cesedini de parçalara ayırarak çöp poşetlerine koydu. Ertesi gün de hiçbir şey olmamış gibi arkadaşlarıyla denize gitti. Nubar- Alparslan Arslan çifti ve iki arkadaşları gözaltına aldı. Şüpheliler, tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.Öte yandan Olayın aydınlanmasının ardından atv'deki yayına bağlanan Birsen Akbaba, ölen kocasıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Birsen Akbaba, "Mesajlarına tanık oldum ama bu kadar iğrenç şeyleri kesinlikle bilmiyordum. Eşimin cenazesi dün kapıya geldi cenazeye katılmadım. Televizyon da verdi ya '8 kadınla birlikte' diye o yüzden katılmadım. Hayatım boyunca onun mezarına bir kez bile gitmeyeceğim" şeklinde konuştu.