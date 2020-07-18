Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 18-19 Temmuz 2020 Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

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Bugün var mı? 18-19 Temmuz 2020 Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Salgının ilk günlerinde alınan tedbirlerden olan hafta sonu bilindiği üzere son aylarda normalleşme adımları ile beraber kaldırıldı. Haftanın son gününün gelmesiyle beraber vatandaşlar bu konuya ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Vaka sayılarında yaşanan durgunluk nedeniyle yasakların yeniden geri gelmesi yönündeki beklentiler giderek artıyor. Peki, Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 18-19 Temmuz 2020 Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte tüm gelişmeler…

Giriş Tarihi: 18.7.2020 09:40 Son Güncelleme: 18.7.2020 09:40 ABONE OL
Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 18-19 Temmuz 2020 Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Hafta sonu olup olmayacağı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Cumartesi ve Pazar günlerini kapsayan bu kısıtlama vaka sayılarındaki artış ve ardından gelen durgunlukla beraber gündeme gelirken birçok kişi yasakların geri döneceği yönünde kaygı duyuyor. Peki, Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 18-19 Temmuz 2020 Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte detaylar…

YARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? HAFTA SONU YASAK OLACAK MI?

Cuma gününün gelmesiyle paralel olarak bugün vatandaşların hafta sonu sokağa çıkma yasağı konusuna ilişkin beklentileri de arttı. Konuya ilişkin detaylar araştırma konusu olurken yetkili isimlerden henüz bir açıklama bulunmuyor…

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 18-19 Temmuz 2020 Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Geçtiğimiz hafta sonu uygulanmaması ile beraber vatandaşlar kısıtlamasız bir Cumartesi Pazar keyfi yaşamıştı. Öte yandan bugüne kadar bir açıklama gelmemiş olması bu hafta sonu yani 18-19 Temmuz tarihlerinde yasak olmama ihtimalini güçlendiyor.

Herhangi bir resmi açıklama bulunmadığından yarın kısıtlama olmayacağını söyleyebiliriz. Herhangi bir aksi gelişmede detaylar haberimizin içerisinde olacaktır.

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 18-19 Temmuz 2020 Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
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Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 18-19 Temmuz 2020 Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
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