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Zilhicce orucu ne zaman tutulur? Zilhicce orucunun faziletleri nelerdir?

Hicri takvime göre Kurban Bayramı'nın ilk günü tutulan Zilhicce Orucu, bayramın da yaklaşmasıyla beraber gündeme geldi. Rivayete göre; Peygamberimiz zilhiccenin ilk dokuz gününde oruçlu olduğu bilindiğinden bu tarihlerin oruçlu geçilmesi müstehaptır. Peki, Zilhicce orucu ne zaman tutulur? Zilhicce orucunun faziletleri nelerdir? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 18.7.2020 15:27 ABONE OL
Zilhicce orucu ne zaman tutulur? Zilhicce orucunun faziletleri nelerdir?

Zilhicce orucu, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber Müslüman vatandaşların gündemindeki yerini aldı. İbadet ile geçmesinde büyük faziletler bulunan bu ayda aynı zamanda Kurban Bayramı'nın ilk günü tutulan orucun faziletleri çoktur. Bu kapsamda detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Zilhicce orucu ne zaman tutulur? Zilhicce orucunun faziletleri nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler…

ZİLHİCCE ORUCU NEDİR, NE ZAMAN TUTULUR?

Hac ayı olarak da bilinen Zilhicce ayı orucu, bu ayın ilk 9 günü tutulmalıdır. Rivayetlere göre Peygamber efendimiz bu ayın ilk dokuz gününü oruçlu geçirmiştir. Fakat sıkıntıya ve halsizliğe sebep olacağı gerekçesiyle, hacda olanların 9. günü (arefe günü) oruç tutması mekruh görülmüştür…

Zilhicce orucu ne zaman tutulur? Zilhicce orucunun faziletleri nelerdir?

ZİLHİCCE ORUCU NEDİR VE NE ZAMAN TUTULUR?

Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak tavsiye edilmiştir. Zilhicce ayının 10. günü kurban bayramının ilk günüdür. Peygamberimizin zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmayı sürdürdüğü rivayet edildiği için zilhiccenin ilk dokuz gününün, yani kurban bayramından önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır. Fakat sıkıntıya ve halsizliğe sebep olacağı gerekçesiyle, hacda olanların 9. günü (arefe günü) oruç tutması mekruh görülmüştür. Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş , yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dedi i (Müslim, Sıyâm, 196-197) nakledilmiştir.

Zilhicce orucu ne zaman tutulur? Zilhicce orucunun faziletleri nelerdir?

Sözlükte "hac ayı" anlamındaki zilhicce (zülhicce, zülhacce) kamerî yılın zilkadeden sonra gelen son ayıdır. İslâm'dan önce Arab-ı bâide (Âd ve Semûd) döneminde "mesîl" ve "müsbil", Arab-ı âribe devrinde ise "ne'as" ve "bürek" şeklinde adlandırılıyordu.

Zilhicce isminin hicrî takvimde yer alan diğer ay adlarıyla birlikte Arab-ı müsta'ribe döneminde kullanılmaya başlandığı kaydedilir.
Câhiliye devrinde Araplar haram ayların ilki olan zilkade ile zilhicce ayında ticarî açıdan büyük önem taşıyan panayırlar (1-8 Zilhicce) ve özellikle Zülmecâz panayırını düzenler, bunların sona ermesiyle birlikte bu ayda hac ziyareti başlardı.

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Zilhicce orucu ne zaman tutulur? Zilhicce orucunun faziletleri nelerdir?
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