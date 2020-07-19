1 Milyon yazılımcı projesi başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 1 Milyon yazılımcı projesi nedir? Bakan Albayrak'tan flaş açıklama!

Ülkemizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı 1 milyon yazılımcı projesi ücretsiz eğitimleri ile yoğun ilgi görüyor. BTK akademisi Online Eğitim Portalı başlığı altında verilen bu eğitime son olarak Bakan Berat Albayrak tarafından yapılan açıklama ile 31 yeni eğitimin eklendiği bildirildi ve sürenin 1422 saate yükseltildiği bildirildi. Peki, 1 milyon yazılımcı projesi nedir? 1 milyon yazılımcı projesi başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar…
Nitelikli gençlerin istihdam edilmesi amacını taşıyan projeye ilişkin detayların duyurulması ile birlikte yoğun ilgi gören bu projede yer almak isteyen vatandaşlar detayları merak ediyor. 1 Milyon yazılımcı projesi; Kamuda ve özel sektörde, Bilgi Teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın özgeçmişlerinin oluşturulması anlamında büyük önem taşıyor.
1 MİLYON YAZILIMCI PROJESİ NEDİR?
Kamuda ve özel sektörde, Bilgi Teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın özgeçmişlerinin oluşturulması kapsamında "1 Milyon İstihdam" uygulaması geliştirilmiştir. Uygulama, sektörün yazılımcı ihtiyacına büyük oranda karşılık verecek bir proje olarak önümüzde durmaktadır. Bu kapsam dâhilinde vatandaşlarımızın öz geçmişlerinin dijital ortamda erişilebilir olması amaçlanmaktadır.
BAKAN ALBAYRAK'TAN AÇIKLAMA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 Milyon Yazılımcı projesine 31 yeni eğitimin eklendiğini, eğitim sayısının 62'ye, eğitim süresinin ise 1422 saate yükseldiğini açıkladı.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 31 yeni eğitim eklenerek, eğitim sayısı 62'ye, eğitim süresi 1422 saate yükseldi. Yıl sonu eğitim sayısı hedefi 100'den 143'e çıkarıldı. @btkakademi'deki eğitimlerimizi takipte kalın gençler" ifadelerini kullandı.
1 MİLYON YAZILIMCI PROJESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Uygulama girişi "https://1milyonistihdam.hmb.gov.tr/login" linki üzerinden yapılmaktadır. Uygulamaya üyeliğiniz bulunmuyor ise web adresine giriş yapıldığında ekranda bulunan Kayıt Ol butonuna basılır.
Kullanıcı kayıt ekranında Eski Kimlik Bilgileri ile Kayıt (T.C. Eski nüfus cüzdanına ait bilgiler ile) ve Yeni Kimlik Bilgileri ile Kayıt (T.C. Eski nüfus cüzdanına ait bilgiler ile) olmak üzere iki(2) seçenek görüntülenir. Kullanıcı kimliğine uygun kayıt tipini işaretleyerek ileri butonuna basar.
Eski Kimlik Bilgileri ile Kullanıcı Kayıt Ekranı:Ekranda T.C. Kimlik No, Cilt No, Aile Sıra No ve Sıra No giriş alanları gözlemlenir. Kimlik üzerinde bulunduğu hali ile bilgilerin tamamı doldurulmalıdır. Ekranda bulunan soru işaretinin üzerinegelindiğinde ekranda kimlik üzerinde bilgilerin bulunduğu alanlar görüntülenebilir.
Bilgi giriş yapıldıktan sonra İleri butonuna basılır. Seçimi değiştirmek için Geri butonuna basılarak bir önceki ekrana dönülebilir.
İleri butonuna basıldığında Kullanıcı Kayıt bilgileri ekranına geçilir. Ekranda e-posta, e-posta tekrar, Cep Telefonu, Yaşadığınız Şehir, Çalışma Şekli giriş alanları ve "Başvurunuza ilişkin tüm bilgilendirmeler e-posta adresinize iletilecektir. Lütfen e-posta adresinizin doğruluğundan emin olun." uyarısı gözlemlenir.