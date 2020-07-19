1 tonluk kaya yuvarlanıp eve isabet etti!

Taş çamaşır makinesine vurmuş ve hızını kesmiş. Yoksa direkt olarak çocukların yattığı odaya girecekmiş. Allah'a şükür olsun yaralı yok, çamaşır makinesi bizi kurtarmış. Ortalık da perişan oldu. Evi de yeni yeni yaptırıyorduk, böyle oldu" dedi.



