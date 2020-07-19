10 Plaka Nerenin Kodu? 10 Neresi Hangi Şehir Plakası?

Türkiye'de şehirler arası seyahatlerde sık sık karşılaştığımız plaka kodları 81 ilin alfabedeki sırasına göre belirleniyor. Her il için sırasıyla plaka kodu belirlidir ve ülkemizde 01 ile 81 il aralığında plaka kodları bulunmaktadır. Bu noktada 10 plaka kodu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, 10 plaka nerenin kodu? 10 neresi ve hangi şehir plakası?

10 PLAKA NERENİN KODU?

10 plaka kodu Balıkesir'e aittir.

Balıkesir İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri

Balıkesir ilinin merkezi ve ilçeleri 10ka kodunu kullanmaktadır. Dolayısıyla herhangi bir farklılık söz konusu değildir. Bu plaka özel harfleri motor, traktör, otomobil gibi taşıtlarda görmek mümkündür. Bazı ilçeler ise aynı plaka harfini kullanmaktadır. İşte Balıkesir ilçelerinin özel plaka harfleri;

- Balıkesir Merkez ( AC, AZ, D, DA, DZ, EA, EZ, F, FA, FZ, HA, HZ, J)

- Balıkesir Erdek ( E )

- Balıkesir Edremit ( J )

- Balıkesir Havran ( H )

- Balıkesir Bandırma ( J )

- Balıkesir Susurluk ( Bandırma ilçesi ile aynı plaka harfini kullanmaktadır. )

- Balıkesir Burhaniye ( Bandırma ilçesi ile aynı plaka harfini kullanmaktadır. )