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43 Plaka Nerenin Kodu? 43 Neresi - Hangi Şehir Plakası?

1’den 81’e kadar Türkiye’deki tüm iller için tanımlanan plaka kodları, özellikle şehirler arası yolculuklarda farklı bir kod numarası ile karşılaşması halinde merak ediliyor. Bu bağlamda en çok merak edilip araştırılan plaka kodlarından bir tanesi de 43 plaka kodu. Bir taşıtın resmi kurumlar tarafından tanınıp sorumluluk sahibi kişi hakkında bilgiye erişilmesine imkan tanıyan plaka, söz konusu taşıtın trafiğe çıkabileceğini gösteren araçtır. 43 plaka kodu nerenin, hangi ilin?

Giriş Tarihi: 19.7.2020 13:37 ABONE OL
43 Plaka Nerenin Kodu? 43 Neresi - Hangi Şehir Plakası?

Trafikte seyir halindeyken ya da sokakta park halinde duran pek çok taşıtın araç plakası ile karşılaşırız. Türkiye'de plaka kodları şehirlerin alfabetik sıralamasına göre belirlenmiştir. Zonguldak'a kadar sıralanan illerin plaka kodları 67'de biterken daha sonradan il statüsüne geçen ilçelerin plaka kodları sırayla devam etmiştir. Bu bağlamda plaka kodları merak edilip araştırılıyor. Peki, 43 nerenin plakası? İşte detaylar…

43 PLAKA NERENİN KODU?

42 plaka kodu Kütahya iline aittir. Kütahya'ya kayıtlı araçların plaka kodları 43 ile başlar.

41 Plaka Nerenin Kodu? 41 Neresi - Hangi Şehir Plakası? 42 Plaka Nerenin Kodu? 42 Neresi - Hangi Şehir Plakası?

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43 Plaka Nerenin Kodu? 43 Neresi - Hangi Şehir Plakası?
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