Haberler Yaşam Haberleri 44 Plaka Nerenin Kodu? 44 Neresi - Hangi Şehir Plakası?

44 Plaka Nerenin Kodu? 44 Neresi - Hangi Şehir Plakası? 1’den 81’e kadar Türkiye’deki tüm iller için tanımlanan plaka kodları, özellikle şehirler arası yolculuklarda farklı bir kod numarası ile karşılaşması halinde merak ediliyor. Bu bağlamda en çok merak edilip araştırılan plaka kodlarından bir tanesi de 44 plaka kodu. Bir taşıtın resmi kurumlar tarafından tanınıp sorumluluk sahibi kişi hakkında bilgiye erişilmesine imkan tanıyan plaka, söz konusu taşıtın trafiğe çıkabileceğini gösteren araçtır. 44 plaka kodu nerenin, hangi ilin?

Giriş Tarihi: 19.7.2020 13:42 ABONE OL