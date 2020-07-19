6 PKK’lı yakalandı 1’i teslim oldu

FIRAT Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 2 olmak üzere, 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı. Milli Savunma Bakanlığı, "Terör örgütü PKK/YPG'nin terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda, Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı" bilgisini verdi. Bakanlık, Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ettiğini belirterek, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG'li teröristin daha Mardin Nusaybin'deki hudut karakoluna teslim olduğunu aktardı. MSB ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme yapan 3 PKK'lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi. ANKARA