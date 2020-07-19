Elif Naz bebeğe devlet şefkati

Kalbinde delik bulunan, solunumundaki sıkıntı nedeniyle nefes almakta zorluk çeken, ayak parmakları birleşik olan ve beyin hasarı olduğu söylenen Elif Naz bebek, doğumun gerçekleştiği özel hastanede kuvözde tutuluyor.

ANNE BABA ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Doğumu gerçekleştiren ve halen tedavisinin devam ettiği hastane şartlarının yetersiz olduğunu belirten baba Mehmet İnal ile anne Fatma İnal, bebeklerini tedavi ettirmek için Gaziantep'teki bütün hastanelere başvurduklarını ama hiçbir hastanenin tedaviyi kabul etmediğini söyledi.

Bebeklerinin durumunun kritik olduğunu vurgulayan anne ve baba, yetkililerden yardım talebinde bulunmuştu.

Meclis idare amiri ve Gaziantep milletvekili Ali Sahin sosyal medyadan yaptığı açıklamada :

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Elif Naz bebeğimizin tedavi sürecine Gaziantep Üniversite Hastanemizde devam edeceğiz. Rabbimin izin verdiği ölçüde Elif Naz kızımızı hayatta tutmaya çalışacağız. Rabbim Elif Naz'ı sevenlerine bağışlasın. Üniversite hastanemiz ve beşhekimimiz @prof_suat hocamıza teşekkürler..."dedi