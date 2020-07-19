Figen Karadağ ve oğlu Mert Karadağ, Müge Anlı'da aranıyordu... Korkunç gerçek ortaya çıktı!

PARA TARTIŞMASINDA ÖLDÜRMÜŞLER

Figen Karadağ'ın Kars'ın Selim ilçesi nüfusuna kayıtlı zanlılardan M.S. ile fırında çalışırken tanıştıkları, ev almak için kendisinden yardım istediği öğrenildi. M.S. ile arkadaşı A.S.'nin aralarında para yüzünden tartışma çıkınca anne ve oğlunu av tüfeği ile öldürüp, otomobille taşıdıkları cenazeleri su kuyusuna attıkları belirlendi. Polis, yaptıkları incelemede su kuyusunun bulunduğu Cumhuriyet köyü yakınlarında suç aleti av tüfeği ile bir miktar parayı toprağa gömülü halde buldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.