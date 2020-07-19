Ayasofya Camisi'nde önceki gün hazırlıkları inceleyen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya'nın meşhur kedisi Gli'yi sevdi. Görevlilerden kedinin durumu hakkında bilgi alan Yerlikaya, twitter'da "Gli hayatından çok memnun. Merak etmeyin" diye yazdı. Müzeyi ziyaret eden pek çok kişinin dikkatini çeken, ünü ülke sınırlarını aşan Gli'nin Ayasofya'dan çıkarılacağını öne sürenler kadar, camide kalmasının sıkıntı doğurmayacağını savunanlar da vardı. Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın 2009'daki Türkiye ziyaretinde kendisini sevmesiyle dünyanın gündemine oturan 14 yaşındaki Gli, merhum Kültür Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun'un Ayasofya Kültür Envanteri kitabında da yer aldı. Gri renginden ötürü "Gli" ismini alan şaşı kedi, sempatikliğiyle ilgi topluyor. Ayasofya'yı ziyaret eden pek çok kişinin aşina olduğu Gli ve diğer kediler için kuruyan Instagram hesabının 40 bine yakın takipçisi bulunuyor.