Her Şey Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Herşey Birleşik Mi, Her Şey Ayrı Mı Yazılır? TDK Sözlük Doğru Yazılışı

Gelişen teknoloji ile birlikte akıllı telefonların oraya çıkışı kitap okuma alışkanlığını da azaltmıştır. Bu nedenle de yazım hataları çoğalmıştır. Dil bilimcileri yazım yanlışlarını en aza indirebilmek için özellikle gençler sosyal medyada çok fazla vakit geçirmek yerine kitap okumalarını tavsiye eder. Bu kapsamda herşey nasıl yazılır sorusunun cevabı da sık sık araştırılır. Günlük yaşantımızda dilimizden düşürmediğimiz kadar çok sık yazdığımız herşey birleşik mi yazılır, her şey ayrı mı yazılır? Türk Dil Kurumu (TDK) ile her şey doğru yazılışına ulaşabilirsiniz. İşte TDK yazımı her şey doğru yazılışı!

HER ŞEY NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'ndan alınan bilgilere göre her şey nasıl yazılır sorusunun cevabına haberimizde yer verdik. Her şey sözcüğü ile ilgili cümle içinde kullanılmış doğru ve hatalı kullanımları aşağıdan görebilirsiniz.

HERŞEY BİRLEŞİK Mİ, HER ŞEY AYRI MI YAZILIR?

TDK'ye göre 'her şey' olarak yazılmalıdır. Günümüzde genellikle birleşik yazılarak hata yapılmaktadır.

Her şey (doğru kullanım)

Herşey (hatalı kullanım)

TDK YAZIMI HER ŞEY CÜMLE İÇİNDE ÖRNEKLER

Her şeyin peş peşe gelmesi beni iyice bunalttı. Doğru

Herşey dahil tuttuğumuz otelde çok güzel vakit geçirdik. Yanlış