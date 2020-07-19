İranlı şarkıcıyı kardeşi katletti

İstanbul Şişli'de kardeşiyle birlikte yaşayan İranlı şarkıcı Yakup Şahab (50) tartışma yaşadığı kardeşi Sadi Şahab (46) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kardeş Sadi Şahab, ağabeyini öldürdükten sonra evin banyosunda kendisini kalorifer borusuna asarak intihar etti. Olay, Hanımefendi Sokak'taki evlerinde 7 Temmuz'da yaşandı. Şarkıcı ve kardeşi, anne ve babalarıyla birlikte yıllardır bu evde yaşıyordu. Anneleri 5 ay önce ölmüştü, babaları da yazlıktaydı. Müzisyen C.C., şarkıcı arkadaşına ulaşamayınca evlerine gitti ve olay ortaya çıktı. Polisin içeri girdiği evde göğsünden ve sırtından defalarca bıçaklanan şarkıcının cesedi bulundu. Kardeşi de intihar etmişti. Şarkıcının yakın çevresine kardeşinin asosyal kişilik olduğunu, uzun süredir hiçbir işte çalışmaması nedeniyle aralarında zaman zaman kavga çıktığını söylediği belirlendi.