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'daki maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün kamerada

'dan akıllara durgunluk veren görüntüler! Mahallede düğün eğlencesi yapan bir grup, yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Eğlenceye katılanların kuralları umursamadan halay çektiği anlar kameraya yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 19.7.2020 09:38 Son Güncelleme: 19.7.2020 09:42 ABONE OL
İstanbul'daki maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün kamerada

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını ile mücadele devam ederken, yaz ayının gelmesiyle birlikte düğün sezonu da açıldı. Yetkililer salgının yayılmaması adına düğünlerin bazı kurallar çerçevesinde yapılması kararı aldı.

SOSYAL MESAFESİZ DÜĞÜN

Gaziosmanpaşa'da kameralara yansıyan görüntülerde vatandaşların kuralları hiçe saydığı görüldü. Mahallede yapılan düğünde eğlenceye katılan vatandaşların maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti. Eğlenceye katılanların kuralları umursamadan halay çektiği anlar kameraya yansıdı.

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İstanbul'daki maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün kamerada
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