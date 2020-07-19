Kaçak midye avcıları kamerada...

FATİH VE BEŞİKTAŞ'TA BENZER GÖRÜNTÜLER

Benzer görüntüler, Fatih Sarayburnu ile Beşiktaş Bebek ve Arnavutköy Sahili'nde de yaşandı. 5 kişi kaçak midye toplamak için Sarayburnu Sahili'ne geldi. 3 kişi sahilde beklerken dalgıç kıyafeti giyen iki kişi denize girdi. Bir süre sonra denize giren kişiler, kaya diplerinden topladıkları midyeleri çuvala koyarak suyu sarkıtılan iplerin yardımıyla kıyıya çıkarttı.