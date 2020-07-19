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'de akılalmaz olay! Gazeteci, müteahhiti vurdu!

'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan silahlı saldırıda failin kimliği şaşkına çevirdi. Yerel bir internet haber sitesi sahibi Özhan K., hakkında yazı yazdığı Mustafa T. ile sokakta tartıştı. Özhan T. tabancasını ateşleyerek Mustafa T.'yi bacağından vurdu.

DHA
Giriş Tarihi: 19.7.2020 17:07 Son Güncelleme: 19.7.2020 17:09 ABONE OL
Kocaeli!de akılalmaz olay! Gazeteci, müteahhiti vurdu!

Olay, Akçakoca ilçesi Osmaniye Mahallesi Çuhallı Çarşısı'nda meydana geldi. Yerel bir internet haber sitesi sahibi Özhan K., daha önce hakkında yazı yazdığı inşaat firması sahibi Mustafa T. ile karşılaştı.

Kocaeli!de akılalmaz olay! Gazeteci, müteahhiti vurdu!

Özhan K. ile Mustafa T. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Özhan K. yanında taşıdığı tabancayı çıkararak Mustafa T.'yi bacağından vurdu.

Kocaeli!de akılalmaz olay! Gazeteci, müteahhiti vurdu!

Silah sesini duyan çevredeki esnaf, Özhan K.'yi yakalayarak darp etti. Olay yerine hızla gelen polis ekipleri Özhan K.'yi gözaltına aldı.

Kocaeli!de akılalmaz olay! Gazeteci, müteahhiti vurdu!

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Mustafa T., ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kocaeli!de akılalmaz olay! Gazeteci, müteahhiti vurdu!

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kocaeli!de akılalmaz olay! Gazeteci, müteahhiti vurdu!
Kocaeli!de akılalmaz olay! Gazeteci, müteahhiti vurdu!
Kocaeli!de akılalmaz olay! Gazeteci, müteahhiti vurdu!
Kocaeli!de akılalmaz olay! Gazeteci, müteahhiti vurdu!
Kocaeli!de akılalmaz olay! Gazeteci, müteahhiti vurdu!
Kocaeli!de akılalmaz olay! Gazeteci, müteahhiti vurdu!
Kocaeli!de akılalmaz olay! Gazeteci, müteahhiti vurdu!
Kocaeli!de akılalmaz olay! Gazeteci, müteahhiti vurdu!
Kocaeli!de akılalmaz olay! Gazeteci, müteahhiti vurdu!
Kocaeli!de akılalmaz olay! Gazeteci, müteahhiti vurdu!
Kocaeli!de akılalmaz olay! Gazeteci, müteahhiti vurdu!
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Kocaeli'de akılalmaz olay! Gazeteci, müteahhiti vurdu!
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