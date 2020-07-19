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ne zaman hangi gün? 2020 ne zaman? Diyanet İşleri takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden dini ve bayram günleri takvimi yayınlandı. ne zaman sorusu da cevabını buldu. Corona virüsü salgını nedeniyle geçtiğimiz bayramı evlerinde geçiren vatandaşlar bu bayramda ise resmi tatilleri fırsat bilerek tatil planlarını yapmaya başladı. 2020 Kurban Bayramı ne zaman ve hangi güne denk geliyor sorusunun cevabını bu başlık altından öğrenebilirsiniz. İşte Diyanet İşleri bayram günleri takvimi ile 2020 !

Giriş Tarihi: 19.7.2020 09:54 ABONE OL
Kurban Bayramı ne zaman hangi gün? 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman? Diyanet İşleri takvimi

Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan , her yıl aynı özlem ve sevinç ile karşılanıyor. Kurban ibadetini yerine getirmek için sabırsızlanan vatandaşlar Kurban Bayramı ne zaman ve hangi gün sorusuna ise cevap arıyor. Ayrıca resmi tatilleri değerlendirmek isteyenler tatil planlarını yapmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini bayram günleri takvimi ile 2020 Kurban Bayramı ne zaman sorusuna bu başlık altından yanıt bulabilirsiniz. İşte 2020 !

2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Müslüman aleminin heyecanla beklediği bu önemli güne artık sayılı günler kaldı. İbadetlerini yerine getirmek için sabırsızlanan bazı kişiler bayram tarihini araştırıyor.

KURBAN BAYRAMI TARİHİ

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden 2020 dini günler takvimi yayınlanmıştı. Buna göre;

Kurban Bayramı ne zaman hangi gün? 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman? Diyanet İşleri takvimi

(AREFE): 30 TEMMUZ-2020 PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI (1.Gün): 31 TEMMUZ-2020 CUMA

KURBAN BAYRAMI (2.Gün): 01 AĞUSTOS-2020 CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI (3.Gün): 02 AĞUSTOS-2020 PAZAR

KURBAN BAYRAMI (4.Gün): 03 AĞUSTOS-2020 PAZARTESİ

Kurban Bayramı ne zaman hangi gün? 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman? Diyanet İşleri takvimi

BİLİM KURULU ÜYESİNDEN YENİ AÇIKLAMA!

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Turan, 'nda sokağa çıkma kısıtlamasının şu anda Bilim Kurulu'nun gündeminde olmadığını söyledi. Doç. Dr. Turan, "Ancak Ramazan Bayramı'nda gerçekleşen sokağa çıkma kısıtlamasından sonra biliyorsunuz ki vaka sayılarında da azalma oldu. Bu nedenle halkımız Kurban Bayramı'nda önlemlere uyacak" dedi.

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Kurban Bayramı ne zaman hangi gün? 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman? Diyanet İşleri takvimi
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