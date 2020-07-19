Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Hava sıcaklıkları 8 dereceye kadar yükselecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde artarak mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredecek, diğer yerlerde değişmeyecek.

BUGÜN YURTTA HAVA DURUMU

Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 37

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Adana: Az bulutlu ve açık 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Parçalı bulutlu 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 33

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41