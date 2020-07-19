Korku dolu anlar kamerada! “Namusuma yan baktın” diyerek tekme tokat dövdüler

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Karaçayır Mahallesi Hitit Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir şahıs ile eşi sokakta bekledikleri sırada olay yerine gelen otomobilden inen bir kişi, "Namusuma yan baktın. Milletin namusuna neden sarkıyorsun" diyerek kaldırımda bekleyen adama saldırdı.