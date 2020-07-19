Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Korku dolu anlar kamerada! “Namusuma yan baktın” diyerek tekme tokat dövdüler

Korku dolu anlar kamerada! “Namusuma yan baktın” diyerek tekme tokat dövdüler

Dehşete düşüren olay dün 'da yaşandı. Sokakta bekleyen bir kişi, otomobilden inen 4 kişi tarafından “Namusuma yan baktın” iddiasıyla feci şekilde dövüldü. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 19.7.2020 12:06 Son Güncelleme: 19.7.2020 12:22 ABONE OL
Korku dolu anlar kamerada! “Namusuma yan baktın” diyerek tekme tokat dövdüler

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Karaçayır Mahallesi Hitit Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir şahıs ile eşi sokakta bekledikleri sırada olay yerine gelen otomobilden inen bir kişi, "Namusuma yan baktın. Milletin namusuna neden sarkıyorsun" diyerek kaldırımda bekleyen adama saldırdı.

Korku dolu anlar kamerada! “Namusuma yan baktın” diyerek tekme tokat dövdüler

Aldığı darbelerle yere düşen adam kaçmaya çalıştığı sırada araçtan inen 3 kişi daha şahsı darp etmeye başladı.

Korku dolu anlar kamerada! “Namusuma yan baktın” diyerek tekme tokat dövdüler

Eşini darp edilmekten kurtarmaya çalışan kadın, tüm çabalarına rağmen başarılı olamadı.

Korku dolu anlar kamerada! “Namusuma yan baktın” diyerek tekme tokat dövdüler

FECİ ŞEKİLDE DÖVÜLDÜ

4 kişi tarafından feci şekilde dövülen şahıs, olay yerindeki bir iş yerine sığınarak kurtulabildi.

Korku dolu anlar kamerada! “Namusuma yan baktın” diyerek tekme tokat dövdüler

Vatandaşı darp eden 4 kişi olay yerine geldikleri otomobille kaçarken, darp edilen şahsın şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Korku dolu anlar kamerada! “Namusuma yan baktın” diyerek tekme tokat dövdüler

İsmi öğrenilemeyen vatandaşın 4 kişi tarafından feci şekilde darp edilmesi olay yerindeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.

Korku dolu anlar kamerada! “Namusuma yan baktın” diyerek tekme tokat dövdüler
Korku dolu anlar kamerada! “Namusuma yan baktın” diyerek tekme tokat dövdüler
Korku dolu anlar kamerada! “Namusuma yan baktın” diyerek tekme tokat dövdüler
Korku dolu anlar kamerada! “Namusuma yan baktın” diyerek tekme tokat dövdüler
Korku dolu anlar kamerada! “Namusuma yan baktın” diyerek tekme tokat dövdüler
Korku dolu anlar kamerada! “Namusuma yan baktın” diyerek tekme tokat dövdüler
ARKADAŞINA GÖNDER
Korku dolu anlar kamerada! “Namusuma yan baktın” diyerek tekme tokat dövdüler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA