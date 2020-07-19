Polis ekibine hain saldırı: 1 şehit

Bağcılar'da, Yüzyıl Mahallesi 2136 Sokak'ta, araçlarıyla seyir halindeki narkotim ekibine silahla ateş edildi. Araçtaki polis memuru Erkan Gökteke göğsünden, Yunus Nacar ise kolundan yaralandı. Gökteke, hastanede yapılan müdahaleye rağmen şehit oldu. Operasyonda S.B, O.I., A.A, K.A. ve R.B. gözaltına alındı. Şüphelilerle kullandıkları 2 silah da ele geçirildi. Üçüncü silah ise bir çöp konteynerinde bulundu. Olayla ilgili genişçaplı operasyon başlatıldı. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bu hain saldırıda şehit olan polisimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekânı cennet, makamı ali olsun. Şehidimizin kederli ailesi, yakınları ve emniyet teşkilatımıza sabır ve başsağlığı, yaralı polisimize acil şifalar diliyoruz" denildi.