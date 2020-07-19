MPİ ile Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları 18 Temmuz ve bilet sorgulama ekranı

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi bugünkü (18 Temmuz 2020) Sayısal Loto çekilişi ile sona erdi. Bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin sonuçları bu başlık altında yer almaktadır. Peki, kazandıran numaralar hangileri oldu? İşte, bilet sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar...
Sayısal Loto 18 Temmuz çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21:15'te çekildi ve 22.00'ye doğru açıklandı.
İşte Sayısal Loto çekilişi ile ilgili detaylar...
Sayısal Loto'nun bugünkü çekiliş sonuçları açıklandığında haberimizde olacak. Aşağıdaki ekrandan bilet sorgulama yapabilirsiniz.
SAYISAL LOTO GEÇEN HAFTA SONUÇLARI
Binlerce vatandaşın heyecanla takip ettiği Sayısal Loto'nun 16 Şubat çekilişinde kazanan numaralar 07 - 11 - 22 - 30 - 37 - 44 olmuştu.
SAYISAL LOTO OYUNU ÖZELLİKLERİ
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.