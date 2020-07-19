MPİ ile Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları 18 Temmuz ve bilet sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 18 TEMMUZ

Sayısal Loto'nun bugünkü çekiliş sonuçları açıklandığında haberimizde olacak. Aşağıdaki ekrandan bilet sorgulama yapabilirsiniz.

SAYISAL LOTO GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Binlerce vatandaşın heyecanla takip ettiği Sayısal Loto'nun 16 Şubat çekilişinde kazanan numaralar 07 - 11 - 22 - 30 - 37 - 44 olmuştu.

SAYISAL LOTO OYUNU ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.