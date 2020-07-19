Eskişehir'de sokak ortasında şoke eden olay! Vatandaşlar tepki gösterdi

Eskişehir'de oturan Nazan S., oğluyla İstiklal Mahallesi'nde trafiğe kapalı ve halkın yoğun olarak bulunduğu İsmet İnönü-1 Caddesi üzerinde dolaştı. Bir süre sonra iddiaya göre elinden tuttuğu oğlunu tokat atarak birkaç kez dövdü. Çocuğun yere düştüğünü görenlerin tepki göstermesi üzerine kalabalık toplandı. Çevredekiler polisi arayıp annenin sokak ortasında çocuğunu dövdüğünü söyleyerek ihbar etti. Gelen Asayiş Şubesi ekipleri anne ve çocuğunu kalabalığın arasından uzaklaştırdı. Oğluyla bir markete giren anne Nazan S., oğlunu dövdüğü iddialarını kabul etmedi.



