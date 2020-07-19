Eskişehir'de sokak ortasında şoke eden olay! Vatandaşlar tepki gösterdi

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'de sokak ortasında şoke eden olay! Vatandaşlar tepki gösterdi

'de sokak ortasında 4 yaşındaki çocuğunu döven anneyi çevredeki vatandaşlar polise ihbar etti. İhbar sonrası olay yerine gelen ekipler, çocuğunu döven anneyi karakola götürdü. Olayı anlatan bir görgü tanığı "Çocuğun tek başına yere kapaklandığını gördük. Annesi umursamaz şekilde devam etti. Çocuğa yanımızda bir tokat attı. Bu kadının akıl sağlığı yerinde değil" ifadelerini kullandı.

DHA
Giriş Tarihi: 19.7.2020 16:49 Son Güncelleme: 19.7.2020 16:59 ABONE OL
Sokakta çocuğunu döven anne karakola götürüldü

'de trafiğe kapalı sokakta 4 yaşındaki çocuğunu dövdüğü iddia edilen Nazan S., çevredekilerin şikayeti üzerine polis ekiplerince Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Sokakta çocuğunu döven anne karakola götürüldü

'de oturan Nazan S., oğluyla İstiklal Mahallesi'nde trafiğe kapalı ve halkın yoğun olarak bulunduğu İsmet İnönü-1 Caddesi üzerinde dolaştı. Bir süre sonra iddiaya göre elinden tuttuğu oğlunu tokat atarak birkaç kez dövdü. Çocuğun yere düştüğünü görenlerin tepki göstermesi üzerine kalabalık toplandı. Çevredekiler polisi arayıp annenin sokak ortasında çocuğunu dövdüğünü söyleyerek ihbar etti. Gelen Asayiş Şubesi ekipleri anne ve çocuğunu kalabalığın arasından uzaklaştırdı. Oğluyla bir markete giren anne Nazan S., oğlunu dövdüğü iddialarını kabul etmedi.

Sokakta çocuğunu döven anne karakola götürüldü

"HİÇ UMURSAMIYORDU"

Nazan S.'nin sokak ortasında çocuğunu defalarca vurarak dövdüğünü söyleyen ve anneden şikayetçi olan Ezgi Akkoyun, "Köprübaşı mevkiinde yolun karşısında yürürken, çocuğun tek başına yere kapaklandığını gördük. Annesini kaybettiğini düşündük. Çocuğu kucakladığım anda annenin karşıda yürüdüğünü ve oğlunu hiç umursamadığını gördüm.

Sokakta çocuğunu döven anne karakola götürüldü

Böyle umursamaz şekilde yürümeye devam etti. Sonra geri geldi, çocuğuna yanımızda bir tokat attı. Bu sağlıklı bir annenin yapacağı hareket değildir. Çocuğu ağladığında, kucağa alınır ve bağrına basar. Herkes müdahale etmeye çalıştığı sırada çocuğunu tekrar kolundan sürükleyerek çekmeye çalıştı ve ağlamasın diye ağzını kapattı.

Sokakta çocuğunu döven anne karakola götürüldü

GÖRGÜ TANIĞI: ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM

Bu kadının asla akıl sağlığı yerinde değil. Çocuk gelişimi mezunuyum, çocuğun sağlıklı bir psikolojisi de olmadığı belli. Şikayetçi olacağım, gören herkes de olmalı" dedi.

Sokakta çocuğunu döven anne karakola götürüldü

Asayiş Şubesi ekiplerinin ardından Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri caddeye geldi. Yapılan kimlik tespitinin ardından anne Nazan S. ve oğlu işlemleri için Çocuk Şubesi'ne götürüldü. Şikayetçi olan Ezgi Akkoyun da şikayeti ve ifadesi için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Sokakta çocuğunu döven anne karakola götürüldü
Sokakta çocuğunu döven anne karakola götürüldü
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Eskişehir'de sokak ortasında şoke eden olay! Vatandaşlar tepki gösterdi
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