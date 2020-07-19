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Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA AÇIKLAMASI: Bayramda yasak var mı, bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?

AÇIKLAMASI: , bayramda olacak mı? ?

sorusu pek çok vatandaşın gündeminde yer alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ndan konuya yönelik açıklamaları geldi. Cuma namazı sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, kısıtlamalara ilişkin gündemimizde yok derken öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona vaka sayısının seyrine göre il bazında kısıtlamaların olabileceğini geçtiğimiz aylarda ifade etmişti. Peki; Bayramda yasak var mı, bayramda olacak mı? ? İşte son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 19.7.2020 14:49 Son Güncelleme: 19.7.2020 14:50 ABONE OL
SON DAKİKA AÇIKLAMASI: Bayramda yasak var mı, bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?

haberleri...Bu yıl 31 Temmuz tarihine denk gelen Kurban Bayramı ile birlikte sorusunun yanıtı araştırılıyor. Geçtiğimiz Cuma namazı sonrasında kısıtlamalara ilişkin açıklama yapan Başkan Erdoğan "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz." diye konuştu. Peki; Bayramda yasak var mı, bayramda olacak mı? ?

BAYRAMDA YASAK VAR MI? KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Cuma namazını kıldıüı Hz. Ali Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bayramda yasak var mı sorusuna ise yanıt verdi.

İşte Başkan Erdoğan'dan bayramda yasak var mı sorusuna yanıt ile son dakika gelişmeleri...

SON DAKİKA AÇIKLAMASI: Bayramda yasak var mı, bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?

KURBAN BAYRAMI'NDA KISITLAMA OLACAK MI?

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olup olmamasına ilişkin soruya yanıt veren Başkan Erdoğan, "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor. Ama değerlendirmesini tabi Bilim Kurulu yapacağız. Biz de Bilim Kurulu ile bunu paylaşabiliriz. Kurban Bayramı'nın özellikleri, hususiyetleri çok çok farklı. O gün kurbanlar kesilecek, herkes özellikle de birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Şu anda gündemimizde böyle bir durum yok." dedi.

BİLİM KURULU ÜYESİNDEN YENİ AÇIKLAMA!

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Turan, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının şu anda Bilim Kurulu'nun gündeminde olmadığını söyledi. Doç. Dr. Turan, "Ancak Ramazan Bayramı'nda gerçekleşen sokağa çıkma kısıtlamasından sonra biliyorsunuz ki vaka sayılarında da azalma oldu. Bu nedenle halkımız Kurban Bayramı'nda önlemlere uyacak" dedi.

SON DAKİKA AÇIKLAMASI: Bayramda yasak var mı, bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?
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SON DAKİKA AÇIKLAMASI: Bayramda yasak var mı, bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?
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