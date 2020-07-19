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Son dakika: Bakanlık duyurdu: 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 1 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Giriş Tarihi: 19.7.2020 21:33 Son Güncelleme: 19.7.2020 21:41 ABONE OL
Son dakika: Bakanlık duyurdu: 1 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde jandarma birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 1 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 1 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."

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Son dakika: Bakanlık duyurdu: 1 terörist etkisiz hale getirildi
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