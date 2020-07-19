Son Dakika Haberi Meteoroloji'den birçok il için hava durumu uyarısı! Bu hafta Türkiye genelinde...

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, Trakya, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul'un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 18°C , 32°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL 22°C , 28°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, zamanla kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 18°C , 29°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ 21°C , 27°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 22°C , 32°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 17°C , 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 22°C , 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 19°C , 36°C

Az bulutlu ve açık