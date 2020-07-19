Son Dakika Haberi Meteoroloji'den birçok il için hava durumu uyarısı! Bu hafta Türkiye genelinde...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen son dakika uyarısına göre, yurdun belirli kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Hafta içi başlaması beklenen yağışların özellikle Trakya kesiminde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yarın ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor. Trakya, Batı Karadeniz, İstanbul'un kuzey ilçeleri ve Sakarya ile Kocaeli çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ise yer yer gök gürültülü sağanak beklendiği tahmin ediliyor.
HAVA DURUMU TAHMİNLERİ: "SAĞANAK YAĞIŞ YARIN SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN..."
Parçalı ve az, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, Trakya, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul'un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, zamanla kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık, kuzeyi yer yer parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Sinop hariç bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık