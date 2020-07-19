Son dakika: O sapık hakkında işlem başlatıldı

"ADLİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR"



"18.07 2020 tarihinde bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında 'Gaziantep'te yaşlı bir adam yanına çağırdığı küçük kız çocuğunu taciz etti' şeklinde yer alan haberle ilgili olarak yapılan araştırmada; görüntülerde yer alan bölgenin ilimiz sınırlarında olduğu anlaşılmıştır.