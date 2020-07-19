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dakika: O sapık hakkında işlem başlatıldı

Gaziantep'te çekilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Skandal olayla ilgili dakika gelişmesi yaşandı. Yanına çağırdığı küçük kıza tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, polis ekipleri tarafından tespit edilerek hakkında işlem başlatıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 19.7.2020 11:06 Son Güncelleme: 19.7.2020 11:11 ABONE OL
Son dakika: O sapık hakkında işlem başlatıldı

Sosyal medyada paylaşılan, bir kişi oturduğu merdivende yanına çağırdığı küçük kıza sarılmaya çalışıp, bacağına dokunduğu görüntüler büyük tepki topladı. Haberlere de yansıyan görüntülerin ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece geç saatlerde küçük çocuğa tacizde bulunduğu iddia edilen kişinin kimliğini tespit etti.

Son dakika: O sapık hakkında işlem başlatıldı

Konuyla ilgili adli süreç başlatılırken, Gaziantep Valiliği'nden de konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

Son dakika: O sapık hakkında işlem başlatıldı

"ADLİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR"

"18.07 2020 tarihinde bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında 'Gaziantep'te yaşlı bir adam yanına çağırdığı küçük kız çocuğunu taciz etti' şeklinde yer alan haberle ilgili olarak yapılan araştırmada; görüntülerde yer alan bölgenin ilimiz sınırlarında olduğu anlaşılmıştır.

Son dakika: O sapık hakkında işlem başlatıldı

Konuyla ilgili görüntüler ihbar kabul edilerek habere konu şahsın kimliği tespit edilmiş ve adli süreç başlatılmıştır."

Son dakika: O sapık hakkında işlem başlatıldı

Son Dakika: Gaziantep'te skandal görüntüler! Kız çocuğunu taciz eden yaşlı sapık kamerada | Video

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Son dakika: O sapık hakkında işlem başlatıldı
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