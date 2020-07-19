Sözlüsünden ayrılan damat adayı dehşet saçtı!

'İYİ Kİ KOMŞULARIMIZ EVDE YOKTU'



Pazar günü ağabeyinin kızı ile Onur D. arasında söz kestiklerini anlatan Melih K.'nin annesi Adile K. (45) ise "Salı günü abimin kızı damat hakkında yanlışları öğrenince, yüzüğü atmaya gidiyor. Benim oğlum da onları aracıyla götürüyor. Abimin kızı yüzüğü bırakınca, damat adayı küfürler etmeye başlıyor. Sonra benim oğlumun yanına geliyor. Sonrasında oğlumun üzerine yürüyerek kavga ediyorlar. Bunun neticesinde Onur D., perşembe günü aracımıza ateş etti. Bize gözdağı vermek istedi herhalde. Bugün de evimize ateş açtılar ama evimizi tam çıkaramadıkları için, yan binada oturan komşumuzun ikinci katına geldi. İyi ki komşularımız evde yoktu, can kaybı olmadı" diye konuştu.



'YARIN GELİR BANA SIKAR'



Çok korktuklarını belirten Adile K., "Bugün bize özür dilememiz için mesaj attılar. Biz silah sıkmadık, bir şey yapmadık. Şikayetimizden vazgeçelim diye tehdit ediyorlar. Kurşunlama olayının ilkinde gidip şikayetçi olduk. Aracımıza evime silah sıkan adam yarın gelir bana sıkar. Devletimizden yardım istiyorum" dedi.