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Üniversiteli Pınar’dan 3 gündür haber alınamıyor

Muğla'da üniversite öğrencisi 'den (27), 3 gündür haber alınamıyor. Gültekin'in 'da yaşayan ailesi Muğla'ya gelirken, jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

DHA
Giriş Tarihi: 19.7.2020 17:42 ABONE OL
Üniversiteli Pınar’dan 3 gündür haber alınamıyor

Muğla'nın Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da günü evinden ayrıldı. İstanbul'da yaşayan abla Sibel Gültekin, telefonda görüştüğü kardeşinden bir daha haber alamadı.

AİLE, HAYATINDAN ENDİŞE DUYUYOR

Kardeşinin hayatından endişe duyan abla, annesi Şefika Gültekin ile birlikte Muğla'ya geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'in bulunması için ailesi tarafından Akyaka Karakol Komutanlığı'na kayıp ihbarında bulunuldu. İhbarın ardından genç kızın bulunması için jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Sibel Gültekin, kardeşinin Akyaka'da kendi evinde kaldığını belirtip, "Onunla en son geçen perşembe günü saat 15.00 sıralarında telefonla görüştüm. Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezinde olduğunu söyledi. Daha sonra telefonu kapandı ve bir daha ulaşamadık. Gerekli yerlere durumu bildirdik. Akyaka'da ertesi gün görüldüğü söylendi" dedi.

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Üniversiteli Pınar’dan 3 gündür haber alınamıyor
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