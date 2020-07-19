Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Üsküdar’da 2 katlı ahşap bina çöktü

’da 2 katlı ahşap bina çöktü

’da 2 katlı ahşap binanın bir bölümü çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmaması ise sevindirdi. Mahalle sakinlerinden Alahattin Pil, “Yaklaşık on yıldır boş olan metruk bina kendiliğinden çöktü. Allah’tan altında kimse de yoktu." dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 19.7.2020 14:43 Son Güncelleme: 19.7.2020 14:45 ABONE OL
Üsküdar’da 2 katlı ahşap bina çöktü

Alınan bilgiye göre, Selamali Mahallesi Selami Ali Efendi Caddesi'nde metruk haldeki ahşap bina kendiliğinden çöktü. İhbar üzerine belediye ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Bölgeye güvenlik şeridi çekilmesinin ardından yapılan incelemede, binanın enkazında kimsenin bulunmadığı, ölen ya da yaralanan olmadığı tespit edildi. Belediye ekipleri tarafından kepçelerle binanın ayakta kalan bölümleri tamamen yıkılarak, molozlar kaldırılmaya başlandı. Çöken bina drone ile havadan da görüntülendi.

"ALLAH'TAN KİMSE YOKTU"

Binanın çökme anına şahit olan mahalle sakinlerinden Alahattin Pil, "Yaklaşık on yıldır boş olan metruk bina kendiliğinden çöktü. Allah'tan altında kimse de yoktu. Eski tarihten kalma bina birdenbire çöktü. Belediye ekipleri geldi, kepçelerle yıkıma başladılar. Ölen, yaralanan yok çok şükür" diye konuştu.

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Hava sıcaklıkları 8 dereceye kadar yükselecek

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Üsküdar’da 2 katlı ahşap bina çöktü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA