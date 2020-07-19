Yat partisi düzenleyip sosyal mesafeyi hiçe saydılar

Maske ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı partide, vatandaşların müzik eşliğinde birbirine yakın şekilde dans ettiği görüntüler pes dedirtti. Balat iskelesine demir atan gemi, saat 21.30 itibarıyla denize açılarak partiye başladı. Vatandaşların gemi içerisinde meşale yakarak dans ettiği o görüntüler ise havadan drone ile görüntülendi.

Öte yandan İstanbul Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ekipler, boğazda faaliyet gösteren tekne ve yatlara yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Denetimlerde 24.00'ten sonra faaliyetine devam eden bir yata cezai işlem uygulandı.