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Nerenin, Hangi İlin? 11 Nerenin ve Hangi Şehrin Plakası?

Türkiye’de araç plakaları, 01’den 81’e kadar sırasıyla tüm illerimize verilmiştir. Genellikle yolculuk sırasında karşımıza çıkan farklı plaka kodlarını merak ederiz. Bunlardan birisi de olarak karşımıza çıkıyor. Plaka taşıyan araç; bir taşıtın devlet mercilerince tanınır, sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve trafiğe çıkabilir olduğunu belirtir. Peki ? 11 neresi hangi şehir plakası?

Giriş Tarihi: 20.7.2020 16:19 Son Güncelleme: 20.7.2020 16:20 ABONE OL
11 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin? 11 Nerenin ve Hangi Şehrin Plakası?

Trafiğe çıkarken birçok plakayla karşılarız. Her ülkenin kendine ait bir plaka sıralaması vardır. Türkiye'de bu sıralamada ilk iki sayı şehrin kodu dur. Plakaların üzerinde yazan kodların hangi illere ait olduğu merak edilir. Bunlardan birisi de 11 plaka nerenin kodu olduğudur. Taşıtların güvenliği açısından önem taşıyan plaka kodları özellikle araç sürücüleri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki 11 plaka nerenin kodu? 11 neresi hangi şehir plakası?

11 PLAKA NERENİN KODU?

11 plaka kodu Bilecik iline aittir. Bilecik'teki araç sahiplerinde 11 plaka kodu bulunur. Böylelikle araç sahibinin Bilecik iline kayıtlı olduğu bilinir.

11 PLAKA HANGİ ŞEHİR PLAKASIDIR?

Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde yer alan Bilecik ilinin plaka kodu 11'dir.

BİLECİK İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Plaka, tüm Türkiye ve dünyada, otomobil, otobüs, kamyonet, kamyon, taksi ve motosiklet gibi taşıtlara verilen numara ve harflerdir. Tüm şehir plaka numaraları 01'den 81'e kadar sırasıyla listelenmiştir. 11 plaka kodu ise Bilecik iline aittir. Bilecik şehrinde merkez, Bozüyük ilçesi, Osmaniye ilçesi, Söğüt ilçesi, Gölpazarı ilçesinin plaka harf kodları aşağıda belirtilmiştir.

İŞTE BİLECİK İLÇE PLAKA HARF GRUPLARI;

Plaka Harf Grubu- Rakamsal Aralık- Kayıtlı olduğu yer

11 AC AZ 001 999 Merkez (Bilecik VD)

11 DA 001 999 Merkez(Bilecik VD)

11 DC DZ 001 999 Bozüyük

11 EA EZ 001 999 Merkez (Bilecik VD)

11 MA ML 001 999 Merkez (Bilecik VD)

11 MM MU 001 999 Bozüyük

11 MV 001 999 Osmaneli

11 MY 001 999 Söğüt

11 MZ 001 999 Gölpazarı

11 RA 001 999 Gölpazarı

11 SA SZ 001 999 Osmaneli

11 TA TZ 001 999 Söğüt

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11 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin? 11 Nerenin ve Hangi Şehrin Plakası?
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