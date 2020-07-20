16 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin? 16 Plaka Neresi ve Hangi Şehir Plakası?

Trafiğe çıkarken birçok plakayla karşılarız. Her ülkenin kendine ait bir plaka sıralaması vardır. Türkiye'de bu sıralamada ilk iki sayı şehrin kodu dur. Plakaların üzerinde yazan kodların hangi illere ait olduğu merak edilir. Bunlardan birisi de 16 plaka nerenin kodu olduğudur. Taşıtların güvenliği açısından önem taşıyan plaka kodları özellikle araç sürücüleri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki 16 plaka nerenin kodu? 16 neresi hangi şehir plakası?
16 plaka kodu Bursa iline aittir. Bursa'daki araç sahiplerinde 16 plaka kodu bulunur. Böylelikle araç sahibinin Bursa iline kayıtlı olduğu bilinir.
Türkiye'nin dördüncü büyük şehri Bursa ilinin plaka kodu 16'dır.
Plaka, tüm Türkiye ve dünyada, otomobil, otobüs, kamyonet, kamyon, taksi ve motosiklet gibi taşıtlara verilen numara ve harflerdir. Tüm şehir plaka numaraları 01'den 81'e kadar sırasıyla listelenmiştir. 16 plaka kodu ise Bursa iline aittir. Bursa merkez, Keles ilçesi, İnegöl ilçesi, İznik ilçesi, Mudanya ilçesi, Gemlik ilçesi, Orhangazi ilçesi, Karacabey ilçesi, Mustafakemalpaşa ilçesi, Orhaneli ilçesi, Yenişehir ilçelerinin plaka harf kodları aşağıda belirtilmiştir.
Bursa Merkez Plaka Harf Grupları:
16 AB 001 – 16 AZ 999
16 AAB 01 – 16 AZZ 99
16 BA 001 – 16 BZ 999
16 BAA 01 – 16 BZZ 99
16 CAA 01 – 16 CZZ 99
16 D 0001 – 16 D 1500
16 DA 001 – 16 DZ 999
16 E 0001 – 16 E 9999
16 EA 001 – 16 EZ 999
16 FA 001 – 16 FZ 999
16 GA 001 – 16 GZ 999
16 HA 001 – 16 HZ 999
16 K 0001 – 16 K 9999
16 K 00001 – 16 K 63000
16 Özel Plaka 001 – 16 Özel Plaka 100
16 KA 001 – 16 KZ 999
16 L 0001 – 16 L 9999
16 LA 001 – 16 LZ 999
16 M 0001 – 16 M 5000
16 M 00001 – 16 M 00500
16 M 7501 – 16 M 8000
16 MA 001 – 16 MZ 999
16 NA 001 – 16 NZ 999
16 P 0001 – 16 P 9999
16 R 0001 – 16 R 9999
16 RA 001 – 16 RZ 999
16 S 0001 – 16 S 5999
16 T 0001 – 16 T 5000
16 U 0001 – 16 U 9999
16 V 0001 – 16 V 9999
16 YA 001 – 16 YZ 999
16 Z 0001 – 16 Z 9999
İnegöl İlçesi Plaka Harf Grupları:
16 F 0001 – 16 F 9999
16 K 65001 – 16 K 74999
16 M 5501 – 16 M 6000
16 PA 001 – 16 PZ 999
16 S 6000 – 16 S 6699
16 T 5501 – 16 T 6000
Mudanya İlçesi Plaka Harf Grupları:
16 JA 001 – 16 JZ 999
16 K 93001 – 16 K 96000
16 Özel Plaka 851 – 16 Özel Plaka 900
16 M 8001 – 16 M 8500
16 S 9300 – 16 S 9799
16 T 8001 – 16 T 8500
İznik İlçesi Plaka Harf Grupları:
16 H 0001 – 16 H 9999
16 M 6501 – 16 M 7000
16 S 6700 – 16 S 6799
16 T 6501 – 16 T 7000
Mudanya İlçesi Plaka Harf Grupları:
16 K 93001 – 16 K 96000
16 JA 001 – 16 JZ 999
16 M 8001 – 16 M 8500
16 Özel Plaka 851 – 16 Özel Plaka 900
16 S 9300 – 16 S 9799
16 T 8001 – 16 T 8500
Gemlik İlçesi Plaka Harf Grupları:
16 K 78001 – 16 K 78100
16 M 5001 – 16 M 5500
16 S 7000 – 16 S 7499
16 T 5001 – 16 T 5500
16 ZA 001 – 16 ZZ 999
Orhangazi İlçesi Plaka Harf Grupları:
16 K 81001 – 16 K 84000
16 M 8501 – 16 M 9000
16 S 7500 – 16 S 7999
16 T 8501 – 16 T 9000
16 VA 001 – 16 VZ 999
Karacabey İlçesi Plaka Harf Grupları:
16 K 87001 – 16 K 90000
16 M 7001 – 16 M 7500
16 Özel Plaka 601 – 16 Özel Plaka 650
16 S 8300 – 16 S 8799
16 T 7001 – 16 T 7500
16 TA 001 – 16 TZ 999
Mustafakemalpaşa İlçesi Plaka Harf Grupları:
16 K 90001 – 16 K 93000
16 M 6001 – 16 M 6500
16 S 8800 – 16 S 9299
16 SA 001 – 16 SZ 999
16 T 6001 – 16 T 6500
Orhaneli İlçesi Plaka Harf Grupları:
16 M 9251 – 16 M 9999
16 N 0001 – 16 N 9999
16 S 9800 – 16 S 9999
16 T 9251 – 16 T 9999
Yenişehir İlçesi Plaka Harf Grupları:
16 M 7501 – 16 M 8000
16 S 8000 – 16 S 8299
16 T 7501 – 16 T 8000
16 UA 001 – 16 UZ 999