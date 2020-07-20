17 Plaka Kodu Nerenin,Hangi İlin? 17 Plaka Neresi ve Hangi Şehir Plakası?

Trafiğe çıkarken birçok plakayla karşılarız. Her ülkenin kendine ait bir plaka sıralaması vardır. Türkiye'de bu sıralamada ilk iki sayı şehrin kodu dur. Plakaların üzerinde yazan kodların hangi illere ait olduğu merak edilir. Bunlardan birisi de 17 plaka nerenin kodu olduğudur. Taşıtların güvenliği açısından önem taşıyan plaka kodları özellikle araç sürücüleri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki 17 plaka nerenin kodu? 17 neresi hangi şehir plakası?

17 PLAKA NERENİN KODU?

17 plaka kodu Çanakkale iline aittir. Çanakkale'deki araç sahiplerinde 17 plaka kodu bulunur. Böylelikle araç sahibinin Çanakkale iline kayıtlı olduğu bilinir.

17 PLAKA HANGİ ŞEHİR PLAKASIDIR?

Türkiye'nin kuzeybatısında, Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi içinde yer alan Çanakkale ilinin plaka kodu 17'dir.

ÇANAKKALE İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Plaka, tüm Türkiye ve dünyada, otomobil, otobüs, kamyonet, kamyon, taksi ve motosiklet gibi taşıtlara verilen numara ve harflerdir. Tüm şehir plaka numaraları 01'den 81'e kadar sırasıyla listelenmiştir. 17 plaka kodu ise Çanakkale iline aittir. Çanakkale ilçelerinin plaka harf kodları aşağıda belirtilmiştir.

İŞTE ÇANAKKALE İLÇE PLAKA HARF GRUPLARI;

Çanakkale Merkez Plaka Harf Grupları:

17 AC 001 – 17 AZ 999

17 DA 001 – 17 DZ 999

17 EA 001 – 17 EZ 999

17 K 0001 – 17 K 2500

17 M 0001 – 17 M 2999

17 T 0001 – 17 T 2999

Çan İlçesi Plaka Harf Grupları:

17 HA 001 – 17 HZ 999

17 K 4501 – 17 K 5600

17 M 5000 – 17 M 5999

17 T 5000 – 17 T 5999

Yenice İlçesi Plaka Harf Grupları:

17 K 3500 – 17 K 4000

17 M 3500 – 17 M 3999

17 T 3500 – 17 T 3999

17 YA 001 – 17 YZ 999

Bayramiç İlçesi Plaka Harf Grupları:

17 K 4001 – 17 K 4500

17 M 3000 – 17 M 3499

17 T 3000 – 17 T 3499

17 TA 001 – 17 TZ 999

Biga İlçesi Plaka Harf Grupları:

17 TA 001 – 17 TZ 999

17 LA 001 – 17 LZ 999

17 M 4500 – 17 M 499

17 T 4500 – 17 T 4999

Gelibolu İlçesi Plaka Harf Grupları:

17 K 6601 – 17 K 7000

17 M 4000 – 17 M 4499

17 RA 001 – 17 RZ 999

17 RA 001 – 17 RZ 999

Ezine İlçesi Plaka Harf Grupları:

17 K 7001 – 17 K 7500

17 M 6000 – 17 M 6499

17 SA 001 – 17 SZ 999

17 T 6000 – 17 T 6499

Ayvacık İlçesi Plaka Harf Grupları:

17 K 8001 – 17 K 8500

17 M 7000 – 17 M 7999

17 PA 001 – 17 PZ 999

17 T 7000 – 17 T 7999

Lapseki İlçesi Plaka Harf Grupları:

17 K 8501 – 17 K 9000

17 M 8000 – 17 M 8999

17 NA 001 – 17 NZ 999

17 T 8000 – 17 T 8999