31 Neresi - Hangi Şehir Plakası? 31 Plaka Nerenin Kodu?

En çok da şehirler arası yolculuklarda trafiğe çıkarken birçok farklı il kodu olan araç plakaları ile karşılaşırız. Bu kapsamda vatandaşlar bu rakamların hangi ile ait olduğunu merak ederek konuya ilişkin yanıtı araştırır. Bu kodlar arasında yer alan 31 plaka kodu da merak edilenlerden biridir. Peki, 31 plaka kodu hangi şehre ait? 31 plaka nerenin kodu? İşte tüm detaylar…
31 sayılı plaka kodu Hatay ilimize ait olmasıyla bilinmektedir. Araçların plakalarının ilk iki hanesinde yer alan bu kod aracın kayıtlı olduğu ili temsil etmektedir. 31 kodlu plakalar da Hatay şehrini temsil etmektedir.
İlk iki rakam plakanın kayıtlı olduğu ili gösterirken öte yandan bu şehrin ilçeleri için de harf grupları bulunmaktadır. Örneğin 31 G 4000-4999 arası araç kodları Hatay'ın Sahil ilçesine kayıtlı olduğunu simgelemektedir.
Hatay merkez Plaka Harf Grupları
- 31 Özel 001-31 Özel 100
- 31 AC 001-31 AZ 999
- 31 D 0001-31 D 9999
- 31 DA 001-31 DZ 999
- 31 EZ 001-31 EZ 999
-- 31 FA 001-31 FZ 999
- 31 E 0001-31 AZ 9999
- 31 G 0001-31 G 2999
Belen İlçesi Plaka Harf Grupları
- 31 B 0001-31 B 9999
- 31 J 8500-31 J 8999
- 31 M 8500-31 M 8999
- 31 S 8501-31 S 9000
- 31 T 8500-31 T 8999
Erzin İlçesi Plaka Harf Kodları
- 31 Özel 151- 31 Özel 200
- 31 J 3000-31 J 3499
- 31 M 3000-31 M 3499
- 31 T 3000-31 T 3499
- 31 YA 001-31 YZ 999
Reyhanlı İlçesi Plaka Harf Grupları
-31 G 3000-31 3999
-31 M 8000-31 M 8499
- 31 RA 001-31 RZ 999
- 31 T 8000-31 T 8499
Sahil İlçesi Plaka Harf Grupları
- 31 Özel 201- 31 Özel 300
- 31 G 4000-31 G 4999
- 31 KA 001-31 KZ 999
- 31 LA 001-31 LZ 999
- 31 TA 001-31 UZ 999
- 31 UA 001-31 TZ 999
- 31 M 4000-31 M 4999
- 31 S 4000-31 S 4999
- 31 T 4000-31 T 4999
Altınözü İlçesi Plaka Harf Grupları
- 31 Özel 301- 31 Özel 350
- 31 G 5000-31 G 5999
- 31 M 5000-31 M 5999
- 31 T 5000-31 T 5999
- 31 ZA 001-31 ZZ 99932 Neresi - Hangi Şehir Plakası? 32 Plaka Nerenin Kodu?