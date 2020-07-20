32 Neresi - Hangi Şehir Plakası? 32 Plaka Nerenin Kodu?

Araç plakalarının ilk iki hanesi her zaman plakanın ait olduğu şehri göstermektedir. Bunlardan bir tanesi de 32 plaka kodu olarak karşımıza çıkıyor. Vatandaşların özellikle şehirler arası yolculuklarda karşısına çıktığında merak duyduğu bu koda ilişkin detayları sizler için derledik. Peki, 32 plaka kodu hangi ile aittir? 32 plaka nerenin kodu? İşte ait olduğu il…

32 PLAKA NERENİN KODU?

Ülkemizde illere ait plaka kodları 01-81 arasında kayıtlıdır. Ve her ile ait bir kod verilmiştir. 32 plaka kodu ise Isparta ilimize aittir. İlk iki hanesi 32 olan araçlar Isparta iline kayıtlıdır.

32 PLAKA HANGİ ŞEHİR PLAKASI?

Isparta iline ait olan bu kod aynı zamanda içerisinde yer alan ilçelere göre de değişiklik gösterir. Bazı harf grupları ile beraber 32 plaka kodu görüldüğünde aracın Isparta'da kayıtlı olduğunu anlayabiliriz. İşte bu şehirde yer alan ilçelere göre plaka kodları ve harfleri…

ISPARTA İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HAFLERİ

32 AC 001-32 AZ 999 Isparta Merkez

32 C 0001-32 C 9999 Isparta Merkez

32 DA 001-32 DZ 999 Isparta Merkez

32 FA 001-32 FZ 999 Isparta Merkez

32 HA 001-32 HZ 999 Isparta Merkez

32 MA 001-32 MA 999 Isparta Merkez

32 S 0001-32 S 9999 Isparta Merkez

32 T 0001-32 T 9999 Isparta Merkez

32 EA 001-32 ED 999 Yalvaç

32 EK 001-32 EK 999 Yalvaç

32 YA 001-32 YZ 999 Yalvaç

32 EH 001-32 EH 999 Eğirdir

32 EL 001-32 EZ 999 Eğirdir

32 K 0001-32 K 9999 Keçiborlu

32 KA 001-32 KZ 999 Gelendost

32 NA 001-32 NZ 999 Senirkent

32 SA 001-32 SZ 999 Şarkikaraağaç

32 UA 001-32 UZ 999 Uluborlu